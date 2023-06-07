СТАТИСТИКА ⟩ За год овощи подорожали на 38%

По словам руководителя группы Департамента статистики Виктории Трасанов, на индекс потребительских цен в мае по сравнению с маем прошлого года больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на долю которых пришлось две пятых общего роста.

По сравнению с маем прошлого года, мясо и мясопродукты подорожали на 21,2%, мука, мучные изделия и крахмалы - на 23,8%, свежие овощи - на 38,4%, свежие фрукты и ягоды - на 26,7%. Свежая рыба стала дешевле на 19,7%.

Топливо заметно подешевело: бензин стал дешевле на 12,9%, дизель - на 19,3%, газ - на 43,2%.

В последний раз изменение ИПЦ по сравнению с тем же месяцем прошлого года составляло 11,3% или меньше в январе 2022 года, когда оно также составляло 11,3%.