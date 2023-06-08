Россия глушит GPS на приграничных территориях Эстонии

Помехи и аномалии в работе GPS возникают время от времени, но, как правило, они продолжаются короткое время и не создаются преднамеренно, пишет ERR.

По словам руководителя Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эрко Кулу, мониторинговая система ведомства зарегистрировала рост помех в работе GPS в период с 1 июня по 5 июня, хотя с начала широкомасштабной войны России в Украине в Эстонии не было зафиксировано значительного увеличения помех.

По сообщению Сил обороны, глушение сигнала GPS - одна из мер, которые Россия может принимать для обеспечения защиты важных объектов на своей территории. В таких случаях могут возникать ситуации, когда искусственные помехи также влияют на использование GPS в соседних с Россией странах.

- Предполагаемый источник помех находится в Ленинградской области РФ, и он мог в незначительной степени затронуть также воздушное пространство Эстонии. Латвийский регулятор сетей связи также зафиксировал рост помех, - сказал Кулу.

- До сих пор поступали лишь единичные сообщения от пролетающих самолетов. Потеря сигнала GPS не влияет на навигационные возможности коммерческих и пассажирских самолетов и не представляет угрозы для них. Это также не влияет на работу наземных устройств GPS, GALILEO и других систем позиционирования GNSS, - добавил он.

С утра 5 июня помехи в Эстонии не наблюдались, но TTJA продолжит следить за ситуацией.