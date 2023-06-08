Госконтроль хочет ужесточить надзор за преподаванием эстонского языка в русских школах

Почти треть учащихся русскоязычных школ не достигает минимального требуемого уровня владения государственным языком. В связи с этим Государственный контроль планирует ужесточить надзор со стороны государства и местных самоуправлений за реализацией целей учебной программы.
Согласно цели, поставленной много лет назад государством, 90% выпускников основных школ с русским языком обучения к 2020 году должны были овладевать эстонским на уровне В1, но в период 2005-2020 годов такого уровня фактически достигли лишь 63%, пишет ERR.
Эта отставание влияет на дальнейший ход образования учащихся, поскольку лишь немногие из тех, кто к концу основной школы не имеет уровня B1, получают высшее образование на эстонском языке.
Госконтроль по итогам проведенного аудита отметил, что учащиеся русскоязычных школ за девять лет обучения в основной школе проходят не менее 1050 уроков эстонского языка. По оценке экспертов, этот объем обучения достаточен не только для достижения минимального требуемого уровня, но и для освоения эстонского на более высоком уровне B2.
Госконтроль рекомендует Министерству образования и науки гораздо активнее и систематичнее обеспечивать уровень изучения эстонского языка.
- Проблемы с владением языком известны давно, но так и остаются нерешенными, - сказал государственный контролер Янар Хольм.
Он отметил, что министерство давно осознает низкий языковой уровень выпускников основных школ с русским языком обучения, но не считает своей задачей непосредственное вмешательство и прямые санкции, рассматривая владение языком как лишь один из результатов обучения в основной школе. Разрыв между текущим и целевым уровнями слишком велик, а предлагаемые до сих пор решения несоизмеримы с масштабом задачи.
Госконтроль отметил, что учителя и директора школ, не отвечающие языковым требованиям, долгое время могли оставаться на своих должностях. При этом директора школ как работодатели столкнулись с большими трудностями в поиске учителей эстонского языка и учителей, преподающих на эстонском языке, а местные самоуправления как владельцы школ не оказывали устойчивую поддержку в поиске учителей.
- Чтобы учащиеся хорошо знали эстонский язык, в первую очередь необходимо, чтобы учителя знали эстонский язык, - сказал Хольм.
Между тем, по данным Министерства образования и науки, 1300 учителей основной школы с русским языком обучения не владеют эстонским на требуемом уровне. Языковой уровень B2 требуется для учителей, преподающих предметы на русском языке, а для учителей, преподающих на эстонском языке или эстонский язык, обязателен уровень C1. При этом не позднее 2030 года все учителя должны будут иметь языковой уровень С1, а это означает, что количество учителей, нуждающихся в дополнительном изучении языка, увеличится еще больше.
Аудит также показал, что официальные данные о владении учителями эстонским языком не отражают фактической картины, поскольку данные собираются, но они не являются систематизированными и достоверными. Этот недостаток также необходимо устранить.
Местные самоуправления не вынуждают работников школ повышать свой уровень владения эстонским языком, применяя систему стимулов и санкций, и не ввели систему строгого контроля, который вынудил бы работников школ поднять свои навыки владения эстонским языком до соответствующего требованиям уровня.
Мало используется потенциал эффективных методов изучения языка, таких как интегрированное изучение предмета и языка, включая раннее языковое погружение: в классах языкового погружения большинство учащихся достигают уровня B1, но лишь пятая часть выпускников основной школы училась в классах языкового погружения.
По мнению Госконтроля, Министерству образования и науки следует разработать четкие критерии и методики вмешательства, чтобы помочь более слабым школам при переходе на обучение на эстонском языке. С учетом роста потребности в квалифицированных учителях при переходе на обучение на эстонском языке в ближайшие годы и негативного опыта с достижением целевых показателей владения языком учителями и учащимися, переход к обучению на эстонском языке по запланированному графику, по оценке Госконтроля, является задачей, требующей исключительно больших усилий.
По его мнению, Министерству образования и науки необходимо найти для этого принципиально новые инструменты, поскольку невозможно добиться результата, продолжая делать то же самое.
На необходимость иного подхода указывает и тот факт, что эффективность преподавания языка не улучшается, а иногда даже ухудшается. Об этом свидетельствуют, например, результаты уровневой работы по эстонскому языку в качестве второго языка: если в 2015 году 78% учеников VI класса, выполнивших работу, достигли предусмотренного уровня A2, то в 2022 году только 43% учеников VII класса достигли этого уровня.
В ходе аудита Госконтроля были изучены 90 школ, в которых учащийся мог получить основное образование на русском языке и/или в классе языкового погружения. Аудит охватил период с 2005 по 2020 год.
Согласно действующим требованиям, к окончанию основной школы учащийся должен владеть эстонским языком на уровне B1 (самостоятельный пользователь языка). Переход на образование на эстонском языке должен быть проведен поэтапно с 2024 по 2030 год.