Госконтроль хочет ужесточить надзор за преподаванием эстонского языка в русских школах

Согласно цели, поставленной много лет назад государством, 90% выпускников основных школ с русским языком обучения к 2020 году должны были овладевать эстонским на уровне В1, но в период 2005-2020 годов такого уровня фактически достигли лишь 63%, пишет ERR.

Эта отставание влияет на дальнейший ход образования учащихся, поскольку лишь немногие из тех, кто к концу основной школы не имеет уровня B1, получают высшее образование на эстонском языке.

Госконтроль по итогам проведенного аудита отметил, что учащиеся русскоязычных школ за девять лет обучения в основной школе проходят не менее 1050 уроков эстонского языка. По оценке экспертов, этот объем обучения достаточен не только для достижения минимального требуемого уровня, но и для освоения эстонского на более высоком уровне B2.

Госконтроль рекомендует Министерству образования и науки гораздо активнее и систематичнее обеспечивать уровень изучения эстонского языка.

- Проблемы с владением языком известны давно, но так и остаются нерешенными, - сказал государственный контролер Янар Хольм.

Он отметил, что министерство давно осознает низкий языковой уровень выпускников основных школ с русским языком обучения, но не считает своей задачей непосредственное вмешательство и прямые санкции, рассматривая владение языком как лишь один из результатов обучения в основной школе. Разрыв между текущим и целевым уровнями слишком велик, а предлагаемые до сих пор решения несоизмеримы с масштабом задачи.