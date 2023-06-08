ВИДЕО ⟩ В Кохтла-Ярве пьяный водитель пытался уйти от полиции на скорости почти 190 км/ч

Если обычно патрульные полицейские за смену сталкиваются со случаями, начиная с воровства и заканчивая домашним насилием, то на этот раз патруль за один вечер поймал двоих мужчин, пытавшихся сбежать от полиции, сообщается на странице Йыхвиского отдела полиции в социальной сети Facebook.
Первый инцидент произошел на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где мимо патрульной машины в направлении Кохтла-Ярве на большой скорости проехал автомобиль Volvo. Полиция сразу же подала сине-красный сигнал остановки, но водитель его проигнорировал. Скорость на шоссе достигала почти 190 км/ч, а в районе между домами в городе Кохтла-Ярве - около 130 км/ч, что создавало опасность как для других участников дорожного движения, так и для пешеходов. В конце концов, водитель решил, что убегать от полиции нет смысла, а позже стала ясна и причина побега: помимо того, что мужчина совершил несколько серьезных нарушений ПДД, он еще и был пьян.
29 мая водитель, 45-летний мужчина, был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения, которое не будет отбыто, если он не совершит новое преступление в течение девятимесячного испытательного срока. В качестве дополнительного наказания было конфисковано водительское удостоверение на три месяца.
Второй инцидент произошел в тот же вечер в городе Кивиыли, где патруль решил проверить встречное транспортное средство во время планового контроля движения. Патруль подал водителю Audi сине-красный сигнал, но водитель решил скрыться. Полицейским удалось арестовать беглеца. Когда мужчину проверили, выяснилось, что у него нет водительских прав, а также ранее он уже был задержан за езду без прав. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.