ВИДЕО ⟩ В Кохтла-Ярве пьяный водитель пытался уйти от полиции на скорости почти 190 км/ч

Первый инцидент произошел на 162-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где мимо патрульной машины в направлении Кохтла-Ярве на большой скорости проехал автомобиль Volvo. Полиция сразу же подала сине-красный сигнал остановки, но водитель его проигнорировал. Скорость на шоссе достигала почти 190 км/ч, а в районе между домами в городе Кохтла-Ярве - около 130 км/ч, что создавало опасность как для других участников дорожного движения, так и для пешеходов. В конце концов, водитель решил, что убегать от полиции нет смысла, а позже стала ясна и причина побега: помимо того, что мужчина совершил несколько серьезных нарушений ПДД, он еще и был пьян.