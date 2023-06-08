В Эстонии лишен вида на жительство еще один пророссийский активист

В своем пресс-сообщении Полиция безопасности сообщила, что неоднократно призывала жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния.

"Использование в Эстонии действующих принципов демократического правового государства для поддержки направленной на сегрегацию политики России представляет собой явную угрозу безопасности", - говорится в пресс-сообщении.

Чтобы предотвратить опасность, вытекающую из такой деятельности, 8 июня Департамент полиции и погранохраны по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар. Ей наложен запрет на въезд в шенгенскую зону на десять лет. Палямар, которая является лицом без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации.

Как пояснили в КаПо, вид на жительство аннулируется из соображений безопасности, если есть основания видеть угрозу конституционному строю и предотвратить возможные преступления в будущем.