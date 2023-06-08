На будущих выходных проехать по Нарве будет непросто

В сообщении на официальной странице Нарвы в социальной сети Facebook опубликованы схемы движения в каждый из дней. Больше всего хлопот водителям доставит городской забег.

Программа включает в себя нарвский городской забег, который представлен пятикилометровой дистанцией и полумарафоном протяженностью 21,1 км, в котором примут участие лучшие бегуны Эстонии, - говорится в сообщении.

Самыми массовыми событиями в этом году ожидаются спортивное шествие, которое состоится 9 июня, и праздничный концерт на Ратушной площади. Шествие стартует в 18.00 от Липовой ямки и пройдет по променаду вдоль реки, затем по улицам старого города и финиширует на обновленной Ратушной площади.