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На будущих выходных проехать по Нарве будет непросто

Северное побережье
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Власти города предупреждают жителей и гостей города, что в связи с проводимыми на будущих выходных Днями города и городским забегом улицы Нарвы будут частично закрыты для движения транспорта. 

В сообщении на официальной странице Нарвы в социальной сети Facebook опубликованы схемы движения в каждый из дней. Больше всего хлопот водителям доставит городской забег.

Программа включает в себя нарвский городской забег, который представлен пятикилометровой дистанцией и полумарафоном протяженностью 21,1 км, в котором примут участие лучшие бегуны Эстонии, - говорится в сообщении.

Самыми массовыми событиями в этом году ожидаются спортивное шествие, которое состоится 9 июня, и праздничный концерт на Ратушной площади. Шествие стартует в 18.00 от Липовой ямки и пройдет по променаду вдоль реки, затем по улицам старого города и финиширует на обновленной Ратушной площади.

У Ратуши нарвитян и гостей города ждет зрелищная концертная программа, хедлайнером которой в пятницу вечером станет Nublu.

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Нарва
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