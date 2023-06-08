Правительство одобрило законопроект об уголовной ответственности за разжигание ненависти

Согласно проекту, в будущем наиболее тяжкие дела будут наказываться как преступление, если кто-либо публично разжигает ненависть, призывает к насилию или дискриминации в отношении группы людей или члена группы по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального статуса.

Наказуемой будет только такая деятельность, которая дает основания опасаться, что за призывом последует насилие или что он будет существенно угрожать безопасности общества. В отношении других преступлений отягчающим наказание обстоятельством будет то, если мотивом деяния была ненависть.

Министр юстиции Калле Лаанет подтверждает, что цель законопроекта - регулировать только самое необходимое, защищая при этом свободу слова.

- Каждый должен быть защищен от риторики ненависти. Также и критики этого законопроекта. Уголовно-правовой рычаг должен быть создан лишь в качестве крайней меры для ситуаций, когда риторика ненависти выходит за рамки выражения мнения, охраняемого свободой слова, и может привести к реальной угрозе безопасности общества. Образно говоря, право одного человека махать кулаками должно заканчиваться там, где начинается лицо другого человека, - сказал он.

По словам Лаанета, это изменение необходимо, потому что риторика ненависти в настоящее время не регулируется в достаточной степени.