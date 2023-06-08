Катри Райк: в Нарве работу потеряют 150 учителей

- Государство допустило ошибку, бесконечно откладывая переход на эстонский: в 94-м, 97-м и т.д. Учителя расслабились и решили, что никаких изменений не будет, - рассуждает мэр Нарвы. - Теперь правительство больше не намерено отступать. Осталась последняя попытка - педагогам пора выучить язык. Даже если учителя математики в отдельно взятых школах смогут преподавать по-русски до 2030 года, им необходимо получить категорию В2. Час Х пробьет 1 августа 2024 года. Мы постоянно предоставляем педагогам возможность учить эстонский язык. Мы хотим всем помочь и понимаем, что закрывать глаза и уши - это не выход.

Говоря о перспективах смены кадров, Катри Райк сказала, что худшего сценария удалось избежать: "Мы нашли решение для детсадов на будущий учебный год. В каждой группе будет работать по учителю с категорией С1 и по два помощника с В2. Это позволит перейти на эстонский более плавно и избежать крупных сокращений среди учителей. Предположительно, работу потеряют не 400, а 150 человек".