Катри Райк: в Нарве работу потеряют 150 учителей

В интервью, данном изданию RusPostimees, мэр Нарвы сообщила, что из-за несоответствия уровню владения государственным языком в Нарве работу потеряют примерно 150 учителей. Вместе с тем, на некоторые из освободившихся позиции даже больше желающих, чем нужно.
- Государство допустило ошибку, бесконечно откладывая переход на эстонский: в 94-м, 97-м и т.д. Учителя расслабились и решили, что никаких изменений не будет, - рассуждает мэр Нарвы. - Теперь правительство больше не намерено отступать. Осталась последняя попытка - педагогам пора выучить язык. Даже если учителя математики в отдельно взятых школах смогут преподавать по-русски до 2030 года, им необходимо получить категорию В2. Час Х пробьет 1 августа 2024 года. Мы постоянно предоставляем педагогам возможность учить эстонский язык. Мы хотим всем помочь и понимаем, что закрывать глаза и уши - это не выход.
Говоря о перспективах смены кадров, Катри Райк сказала, что худшего сценария удалось избежать: "Мы нашли решение для детсадов на будущий учебный год. В каждой группе будет работать по учителю с категорией С1 и по два помощника с В2. Это позволит перейти на эстонский более плавно и избежать крупных сокращений среди учителей. Предположительно, работу потеряют не 400, а 150 человек".
- Этой осенью в статусе госгимназии начнут работу две школы - с преподаванием на эстонском и по системе 60х40. В гимназии на улице Пушкина был большой конкурс на учительские ставки - по два человека на место! Вакансии в эстонском лицее тоже почти заполнены. Так что опыт госгимназий показывает, что всё возможно! К сожалению, муниципальные школы потеряли часть учителей. Им придется искать новые кадры. Это задача директоров.