ОПРОС ⟩ Куда мечтаете поехать летом?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина ЛЕБЕДЕВА, временно неработающая: - Не думала об этом. Раньше мы ездили в другие страны, а когда появился ребенок, нет возможности. Дочь плохо переносит дорогу, даже до Турции лететь долго и мучительно. Поэтому будем прекрасно проводить лето в Эстонии. Поедем на дачу. Ждем, что все-таки теплая погода наступит.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил ХРУСТАЛЕВ, строитель: - Никуда не мечтаю. Работы много, денежки надо зарабатывать. Если бы была такая возможность, поехал бы туда, где мало народа. Не обязательно за границу, в Эстонии тоже есть много мест, где можно отлично отдохнуть. Если о мечте - съездил бы в Японию, там совершенно другой мир, культура, еда...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена ВАХЕР, актриса кукольного театра "Лепатрийну": - На Чудское озеро, которое очень люблю. Мечтаю взять внука и поехать, к сожалению, вырваться трудно, несмотря на то, что это близко. Это то, что в принципе реально. Если говорить о гипотетической мечте, возможно, поехала бы во Францию или в Италию. Но маловероятно, да и боюсь летать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентина ЕВДОКИМОВА, пенсионер: - Мое здоровье не позволяет ездить далеко, поэтому ищу возможности отдыха поближе - уже была в Нарва-Йыэсуу, еще поеду. Если бы могла ездить подальше, то искала бы место с комфортной погодой. Не люблю загорать. Но в целом мне и здесь неплохо, живу, как могу, и довольствуюсь тем, что у меня есть.