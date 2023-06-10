Ида-вируские стрелки заняли второе место в командном зачете на чемпионате Эстонии

В выходные прошел чемпионат Эстонии по английскому спортингу, где помимо командной серебряной медали Ида-Вируского клуба стендовой стрельбы Сийм Суви занял второе место в личном зачете.
Английский спортинг - это двухдневное соревнование, в котором каждый участник делает по двести выстрелов по мишеням, а метательные машинки устанавливаются где угодно: в поле, на опушке леса или в кустарнике. Лучший результат среди идавирусцев показал Сийм Суви, поразивший 174 мишени из 200. Вейкко Тихван со 166 попаданиями занял шестое место, достижением Роланда Пуллеритса стало 138 попаданий.
Вне общекомандного зачета хороший результат показал Виктор Берегов, занявший 11-е место с 153 очками.