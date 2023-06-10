Английский спортинг - это двухдневное соревнование, в котором каждый участник делает по двести выстрелов по мишеням, а метательные машинки устанавливаются где угодно: в поле, на опушке леса или в кустарнике. Лучший результат среди идавирусцев показал Сийм Суви, поразивший 174 мишени из 200. Вейкко Тихван со 166 попаданиями занял шестое место, достижением Роланда Пуллеритса стало 138 попаданий.