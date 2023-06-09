Пес-спасатель Нублу и танцы: нарвские спасатели впервые массово отметят свой день рождения

В этот день с 13 до 16 часов команда ждет всех жителей города в гости. На мероприятии будет возможность познакомиться с псом-спасателем Нублу и сфотографироваться с ним на фоне фотостены. Спасатели испекут блины и угостят кофе и чаем. Посетителей ждет розыгрыш призов и конкурсы. Кроме этого, профессионалы расскажут о пожарной и водной безопасности, а также о защите населения. Руководитель музея пожарного дела расскажет об истории нарвской спасательной команды, а саперы о своих самых интересных находках. О своей работе придут рассказать и полицейские.

Гостей также будут развлекать танцоры студии "Varjud". Всех гостей поприветствуют руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн и руководитель спасательного региона Ида-Вирумаа Тармо Антон.

По словам Дениса Душкина, начальника команды Нарвы и Нарва-Йыэсуу, спасательная команда еще никогда не организовывала для горожан такое масштабное мероприятие.

- Мы хотим быть более открытыми для людей, которым мы обеспечиваем безопасность, и делиться знаниями о безопасности и общественной защите", - сказал Душкин.