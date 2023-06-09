Пес-спасатель Нублу и танцы: нарвские спасатели впервые массово отметят свой день рождения

Во вторник, 13 июня, нарвская спасательная команда отметит свой 151 день рождения и в честь этого приглашает горожан на день открытых дверей.
В этот день с 13 до 16 часов команда ждет всех жителей города в гости. На мероприятии будет возможность познакомиться с псом-спасателем Нублу и сфотографироваться с ним на фоне фотостены. Спасатели испекут блины и угостят кофе и чаем. Посетителей ждет розыгрыш призов и конкурсы. Кроме этого, профессионалы расскажут о пожарной и водной безопасности, а также о защите населения. Руководитель музея пожарного дела расскажет об истории нарвской спасательной команды, а саперы о своих самых интересных находках. О своей работе придут рассказать и полицейские.
Гостей также будут развлекать танцоры студии "Varjud". Всех гостей поприветствуют руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн и руководитель спасательного региона Ида-Вирумаа Тармо Антон.
По словам Дениса Душкина, начальника команды Нарвы и Нарва-Йыэсуу, спасательная команда еще никогда не организовывала для горожан такое масштабное мероприятие.
- Мы хотим быть более открытыми для людей, которым мы обеспечиваем безопасность, и делиться знаниями о безопасности и общественной защите", - сказал Душкин.
Все 11 спасательных команд Восточного спасательного центра в этом году откроют свои двери в свой день рождения и пригласят горожан к себе в гости, чтобы познакомить со своей работой и вместе отметить праздник.