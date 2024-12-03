Enefit Power снова запустило 11-й энергоблок Балтийской электростанции, работающей на сланце, чтобы удержать цены на тепло для нарвитян на привычном уровне, пишет rus.err.
На Балтийской электростанции снова запущен блок, работающий на сланце
Согласно плану Enefit Power и города Нарва, в период, когда биржевая стоимость электроэнергии достигнет 100 евро и выше за мегаватт час, будет запущен 11-й блок Балтийской электростанции, что позволит сохранить прежний тариф теплоэнергии в городе, то есть порядка 90 евро за мегаватт.
Балтийская электростанция сможет работать до марта, поскольку зимой цена на электроэнергию выше и у станции больше возможностей для выхода на рынок.