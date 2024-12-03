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На Балтийской электростанции снова запущен блок, работающий на сланце

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Фото статьи
Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Enefit Power снова запустило 11-й энергоблок Балтийской электростанции, работающей на сланце, чтобы удержать цены на тепло для нарвитян на привычном уровне, пишет rus.err.

Согласно плану Enefit Power и города Нарва, в период, когда биржевая стоимость электроэнергии достигнет 100 евро и выше за мегаватт час, будет запущен 11-й блок Балтийской электростанции, что позволит сохранить прежний тариф теплоэнергии в городе, то есть порядка 90 евро за мегаватт. ​

Балтийская электростанция сможет работать до марта, поскольку зимой цена на электроэнергию выше и у станции больше возможностей для выхода на рынок. 

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Ключевые слова

Нарва
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