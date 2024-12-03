На Балтийской электростанции снова запущен блок, работающий на сланце

Согласно плану Enefit Power и города Нарва, в период, когда биржевая стоимость электроэнергии достигнет 100 евро и выше за мегаватт час, будет запущен 11-й блок Балтийской электростанции, что позволит сохранить прежний тариф теплоэнергии в городе, то есть порядка 90 евро за мегаватт. ​