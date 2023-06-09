Эстонские медиапредприятия шокированы решением повысить НСО на подписку

Она добавила, что Эстония - единственная страна в Европе, где НСО на прессу растет. "Когда в условиях коронапандемии и российской агрессии звучали громкие слова о роли свободной прессы, важности русскоязычной журналистики и необходимости улучшения публичного пространства, то можно сказать, что теперь эти слова ничего не стоят в свете политики правительства. Больше всего удивляет отсутствие профессионального и открытого диалога и, скажем честно, некомпетентные аргументы". Утверждения некоторых политиков правительства о том, что у них не было альтернативы, оказались ошибочными: директива по налогу с оборота позволяет применять для прессы различные решения, которые не изменили бы доходы государства. Ложные утверждения, секретность и отсутствие диалога усугубляют разочарование медиапредприятий в правительстве", - отметила Вийрмаа.