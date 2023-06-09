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Эстонские медиапредприятия шокированы решением повысить НСО на подписку

Северное побережье
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Хотя перед выборами партии не говорили о своем намерении повысить налог с оборота для подписки на прессу, теперь они все же решили это сделать.
Хотя перед выборами партии не говорили о своем намерении повысить налог с оборота для подписки на прессу, теперь они все же решили это сделать. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Намерение правительственной коалиции повысить ставку налога с оборота для подписки на печатные издания на 4%, или 80%, без какого-либо предварительного анализа шокировало эстонские медиапредприятия.

По словам исполнительного директора Союз медиапредприятий Эстонии Мерле Вийрмаа, повышение налога - это шок для общегосударственных и местных газет, поскольку повышение ставки НСО на подписку произойдет наряду с общим повышением налога с оборота, которое и так распространится на рекламные продажи в медиапредприятиях.

- До нас уже несколько недель доходили слухи о том, что помимо повышения налогов, согласованного в коалиционном договоре и рабочем плане правительства, коалиция тайком затеяла еще и повышение НСО для подписки на прессу. Правительство по собственной инициативе нас не привлекало и план представляли и вовсе как желание оппозиции, но теперь стало ясно, что это все-таки был план правительства: усугубить неравную конкуренцию с цифровыми гигантами и поставить эстонскую журналистику в число самых дорогих для издателей в странах Европы - в этой группе мы со своими 9% налога с оборота и расположимся, - сказала Вийрмаа.

Коллективный коммерческий доход членов Эстонского союза медиапредприятий в 2021 году находился в минусе, и, по словам исполнительного директора союза, повышение налога может произойти только за счет сокращений.

- Кто сможет, тот сократит инвестиции, кто не может, тот сократит рабочие места. Безусловно, значительное число из 850 рабочих мест журналистов в Эстонии окажется под ударом, поскольку за последний год условия работы журналистов значительно ухудшились: цена бумаги и другие расходы за время войны выросли более чем в два раза, отток рекламных денег с эстонского медиарынка ускорился, - пояснила Вийрмаа.

Она добавила, что Эстония - единственная страна в Европе, где НСО на прессу растет. "Когда в условиях коронапандемии и российской агрессии звучали громкие слова о роли свободной прессы, важности русскоязычной журналистики и необходимости улучшения публичного пространства, то можно сказать, что теперь эти слова ничего не стоят в свете политики правительства. Больше всего удивляет отсутствие профессионального и открытого диалога и, скажем честно, некомпетентные аргументы". Утверждения некоторых политиков правительства о том, что у них не было альтернативы, оказались ошибочными: директива по налогу с оборота позволяет применять для прессы различные решения, которые не изменили бы доходы государства. Ложные утверждения, секретность и отсутствие диалога усугубляют разочарование медиапредприятий в правительстве", - отметила Вийрмаа.

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