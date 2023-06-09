В Ида-Вирумаа горят торфяники

9 июня в 02:33 в центр оповещения Спасательного департамента поступило сообщение о задымлении гаражей на улице Кивилинна в Нарве. На момент прибытия спасателей горел один из гаражных боксов. Были проверены и другие гаражи, они получили повреждения водой во время работ по тушению. К 4:45 пожар был потушен. Причина пожара выясняется.

В четверг 8 июня в 22:15 поступило сообщение о дыме из окна квартиры на улице Ранна в Силламяэ, был слышен звук работающей дымовой сигнализации. К моменту прибытия спасателей соседи вывели пьяного мужчину из задымленной квартиры. Небольшой пожар был потушен ручным огнетушителем. Пожар произошел в спальне из-за неосторожного курения в постели.

Также в четверг в 22:08 в центр оповещения Спасательного департамента поступило сообщение задымлении над торфяником в поселке Конью. Всего спасатели обнаружили 3 очага возгорания. Работы по тушению пожара были приостановлены в 2 часа ночи из-за ограниченной видимости. В пятницу продолжаются работы по тушению пожара на 3 участках в трех местах на общей площади почти 2,5 га. По предварительным данным, работы по тушению продлятся до вечера.

В 22:02 спасатели выехали на улицу В.Герасимова в городе Нарва, где произошло столкновение двух автомобилей. У одной машины был устранен риск возгорания, дорога расчищена.