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ВИДЕО ⟩ Директор Ярвеской школы заражает кохтлаярвесцев страстью к велодвижению

Эрик Гамзеев
, журналист
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В четверг вечером под руководством директора Тармо Поста любители велодвижения отправились от Ярвеской школы в небольшой велопробег.
В четверг вечером под руководством директора Тармо Поста любители велодвижения отправились от Ярвеской школы в небольшой велопробег. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Когда осенью прошлого года Тармо Пост занял должность директора Ярвеской школы Кохтла-Ярве, в школу на велосипеде ездили всего 7-8 учеников. Нынешней весной их было уже почти полсотни. Уроженец Элва Пост хочет, чтобы большинство жителей Кохтла-Ярве были увлечены ездой на велосипеде.

Пост, до приезда в Кохтла-Ярве руководивший Элваской гимназией, сказал, что в Элва ездили в школу на велосипеде 40-50 процентов учеников, то есть около 400 человек. Будучи большим любителем велосипедного движения, он на своем велосипеде исколесил Кохтла-Ярве и его окрестности. И был приятно удивлен, что здесь супердороги и хорошие возможности для велопрогулок.

- Но я заметил, что пользуются этим очень немногие, - признал он, отметив, что лишь несколько учеников Ярвеской школы приезжают в школу на велосипеде. 

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