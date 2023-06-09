Фавориты Нарвского городского забега - эстонец и кениец

В субботу, 10 июня, состоится ежегодный Нарвский городской забег - крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа, в котором принимают участие тысячи любителей легкой атлетики, пишет ERR.
Нарвский городской забег, в прежние годы называвшийся Нарвским энергетическим забегом, одновременно является и чемпионатом Эстонии по полумарафону. На этот раз его главным фаворитом считается действующий победитель Тийдрек Нурме, а вот его прошлогодние конкуренты - опытный Роман Фости, Каур Кивистик и еще начинающий бегун на длинные дистанции Леонид Лацепов - на этот раз соревнование пропустят.
Среди мужчин главные фавориты полумарафона - Тийдрек Нурме и его партнер по тренировкам Соломон Гачока Кагимби из Кении. За призовые места также будут бороться Рауно Лауметс, Яанус Калласте, Александр Кулешов и несколько других участников.
Среди женщин претендентами на первые места являются Екатерина Патюк, Кайса Кукк (действующая чемпионка) и Кадри Маазик.
Старт забега на дистанции 21,1 км будет дан в 11:00.
Лучший результат на полумарафонской дистанции в рамках Нарвского забега принадлежит кенийцу Доминику Киптарусу - 1:03:55. Это время он показал в 2018 году.