СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Таммику украли горючее из грузовиков

7 июня в полицию сообщили, что из двух грузовиков, припаркованных на улице Кастани в поселке Таммику Йыхвиской волости, украли в общем 500 литров горючего. Причиненный кражей ущерб составил 520 евро.
Из квартиры умело вынесли сейф
8 июня в полицию сообщили, что из квартиры на улице Суур в Нарве украли сейф вместе с деньгами, а следов взлома квартиры нет. Причиненный кражей ущерб уточняется.
Угрожавшего семье мужчину задержали
7 июня полиция получила сообщение, что в квартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ 25-летний мужчина угрожал своей семье причинением вреда здоровью. Полицейские задержали мужчину.
Насилие в Кохтла-Нымме
7 июня в полицию сообщили, что около расположенного в Кохтла-Нымме магазина неизвестные ударили 23-летнего мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.