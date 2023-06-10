СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Таммику украли горючее из грузовиков

Из квартиры умело вынесли сейф

8 июня в полицию сообщили, что из квартиры на улице Суур в Нарве украли сейф вместе с деньгами, а следов взлома квартиры нет. Причиненный кражей ущерб уточняется.

Угрожавшего семье мужчину задержали

7 июня полиция получила сообщение, что в квартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ 25-летний мужчина угрожал своей семье причинением вреда здоровью. Полицейские задержали мужчину.

Насилие в Кохтла-Нымме

7 июня в полицию сообщили, что около расположенного в Кохтла-Нымме магазина неизвестные ударили 23-летнего мужчину.