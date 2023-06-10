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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Таммику украли горючее из грузовиков

7-8 июня 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

7 июня в полицию сообщили, что из двух грузовиков, припаркованных на улице Кастани в поселке Таммику Йыхвиской волости, украли в общем 500 литров горючего. Причиненный кражей ущерб составил 520 евро.

Из квартиры умело вынесли сейф

8 июня в полицию сообщили, что из квартиры на улице Суур в Нарве украли сейф вместе с деньгами, а следов взлома квартиры нет. Причиненный кражей ущерб уточняется.

Угрожавшего семье мужчину задержали

7 июня полиция получила сообщение, что в квартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ 25-летний мужчина угрожал своей семье причинением вреда здоровью. Полицейские задержали мужчину.

Насилие в Кохтла-Нымме

7 июня в полицию сообщили, что около расположенного в Кохтла-Нымме магазина неизвестные ударили 23-летнего мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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