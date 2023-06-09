Кристина Каллас: профессиональные училища Ида-Вирумаа и Таллинна четыре года нарушали закон

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) сказала ERR, что в то время как в общеобразовательных школах образование на эстонском языке в основном доступно, в профессиональных учебных заведениях, которые должны были перейти на обучение на эстонском языке в 2019 году, все еще есть школы, где на эстонском преподается только эстонский язык, а остальные предметы – на русском.

- В основном речь идет о профессиональных школах в Таллинне и Ида-Вирумаа, так как в других местах Эстонии русскоязычного обучения в профессиональных училищах нет, – сказала Каллас.

По словам Каллас, проблема заключается во владельцах школ, которые не проконтролировали переход на эстоноязычное обучение.

- Владельцы школ не требовали преподавания на эстонском языке, не контролировали и не проверяли, - пояснила Каллас. - Профессиональные училища с преподаванием на русском языке могли действовать, нарушая закон, последние четыре года.

Каллас добавила, что проблемных школ несколько, но назвать конкретные пока нельзя, потому что прежде должны быть утверждены отчеты по надзору, которые помогут министерству лучше оценить ситуацию и составить планы, чтобы как можно скорее перевести профессиональные школы с обучением на русском языке на обучение на эстонском языке.