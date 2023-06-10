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Нарушавший в Ида-Вирумаа антироссийские санкции мужчина взят под стражу

Эрик Калда
, журналист
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Расположенный напротив Нарвы Ивангородский пограничный пункт. При пересечении эстонско-российской границы надо знать, что можно провозить в Россию, а что нет, ведь наряду с Евросоюзом свои ограничительные меры для ввозимых из Эстонии товаров ввела также Россия.
Расположенный напротив Нарвы Ивангородский пограничный пункт. При пересечении эстонско-российской границы надо знать, что можно провозить в Россию, а что нет, ведь наряду с Евросоюзом свои ограничительные меры для ввозимых из Эстонии товаров ввела также Россия. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Тартуский окружной суд отправил под стражу 47-летнего мужчину, который организовал переправу в Россию через Нарвский пограничный пункт частей оружия, что вследствие санкций запрещено.

Полиция безопасности задержала 1 мая 47-летнего Дениса, которого подозревают в доставке в Россию санкционированных товаров. Мужчину подозревают в том, что он по меньшей мере с декабря прошлого года покупал в расположенных в Европе магазинах военных товаров различные санкционные товары двоякого использования (прицелы для оружия разных видов, их крепежи, оружейные замки, бинокли) и организовал их доставку в Россию.

Заказывал военные товары по почте

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