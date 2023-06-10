Нарушавший в Ида-Вирумаа антироссийские санкции мужчина взят под стражу

Полиция безопасности задержала 1 мая 47-летнего Дениса, которого подозревают в доставке в Россию санкционированных товаров. Мужчину подозревают в том, что он по меньшей мере с декабря прошлого года покупал в расположенных в Европе магазинах военных товаров различные санкционные товары двоякого использования (прицелы для оружия разных видов, их крепежи, оружейные замки, бинокли) и организовал их доставку в Россию.