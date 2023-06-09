В Эстонии сокращаются лесные запасы

Свежие данные свидетельствуют об увеличении общего объема вырубки леса в прошлом году. В принадлежащих государству лесных угодьях показатель остался на прежнем уровне, передает ERR.

- Cогласно экспертной оценке, в 2022-м году объем вырубки вырос до 11 млн 400 тысяч кубометров с 10 млн 900 тысяч в 2021-м. В период с 2000-го по 2010-й год средний показатель заготовки древесины составлял 8 млн 300 тысяч, а с 2011-го по 2020-й - 10,5 млн, - сказал автор исследования и ведущий специалист отдела лесного хозяйства Агентства окружающей среды Мадис Раудсаар.

В то же время лесные запасы, по словам Раудсаара, понемногу сокращаются.

- Здесь мы можем говорить о разных причинах: уменьшается прирост лесов, а вырубают в среднем больше, - заметил он.

Однако, по прогнозу специалиста, в долгосрочной перспективе рубить станут меньше, поскольку площадь хозяйственных лесов сокращается. Впрочем, резкого падения объемов вырубки не произойдет. По мнению Раудсаара, оптимальный уровень - 9,5 млн кубометров в год.

Сейчас лесами покрыто более половины территории Эстонии, в стране насчитывается свыше 2 млн 300 тысяч гектаров лесных угодий. Возраст более трети лесов превышает 60 лет.

- Четко прослеживается общая тенденция - растет доля более молодых и более старых лесов, а лесных массивов среднего возраста - уменьшается, - пояснил Мадис Раудсаар.