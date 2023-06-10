ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мати Лиллиаллик

Достигнув уровня гроссмейстера в деле организации народно-спортивных мероприятий в Эстонии, он соберет в субботу тысячи человек для того, чтобы все вместе пробежали и прошли по улицам города Нарвы. В качестве главного организатора Нарвского забега он с 2011 года вдохновляет идавирусцев регулярно заниматься оздоровительным спортом. К тому же этот праздник народного спорта в Ида-Вирумаа стал поводом, чтобы тысячи человек из остальной Эстонии по крайней мере раз в год совершали поездку в Нарву. Сотни же нарвитян, в качестве добровольцев помогающие возле трассы, получают ценный опыт совместной деятельности. Три хороших дела сразу!