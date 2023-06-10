ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мати Лиллиаллик

Мати Лиллиаллик в течение менее чем семи дней дважды привлечет к Ида-Вирумаа самое широкое внимание.
Достигнув уровня гроссмейстера в деле организации народно-спортивных мероприятий в Эстонии, он соберет в субботу тысячи человек для того, чтобы все вместе пробежали и прошли по улицам города Нарвы. В качестве главного организатора Нарвского забега он с 2011 года вдохновляет идавирусцев регулярно заниматься оздоровительным спортом. К тому же этот праздник народного спорта в Ида-Вирумаа стал поводом, чтобы тысячи человек из остальной Эстонии по крайней мере раз в год совершали поездку в Нарву. Сотни же нарвитян, в качестве добровольцев помогающие возле трассы, получают ценный опыт совместной деятельности. Три хороших дела сразу!
Хотя в Нарву и приедут пара десятков сильнейших бегунов Эстонии, которые определят между собой нынешних чемпионов по полумарафону, это прежде всего все-таки праздник любителей. А вот в пятницу на следующей неделе Лиллиаллик привезет в Йыхви элиту легкой атлетики. Это может показаться невероятным, однако на стадионе Йыхви, насчитывающего едва ли 10000 жителей, можно будет увидеть среди соревнующихся олимпийского чемпиона, чемпиона мира и нескольких других звезд легкой атлетики.