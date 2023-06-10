Горуправа Кохтла-Ярве сократит 20 рабочих мест

Согласно законопроекту, представленному городским управлением, например, в финансовой службе станет меньше на шесть рабочих мест, большинство из которых - бухгалтеры, также шесть рабочих мест сократят в городской канцелярии, четыре из которых - уборщицы, в службе экономики и развития станет меньше на пять рабочих мест, большинство из них старшие специалисты. Сократят одного инфоработника, находящегося в непосредственном подчинении мэра. Городская управа также отказывается от одного главного специалиста по образованию.

Первоначально городские власти хотели, чтобы решение о сокращении вступило в силу с 1 июля, но затем выяснилось, что сокращение рабочих мест в таких масштабах классифицируется как коллективное сокращение, предполагающее более длительное предуведомление. На заседании горсобрания в четверг городское управление хотело установить 15 июля в качестве даты реализации решения о сокращении. По словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, согласно регламенту работы горсобрания, данное предложение должно было быть внесено ранее, поэтому решение на внеочередном заседании в четверг принято не было. С этой целью горсобрание должно снова собраться в июне.