Горуправа Кохтла-Ярве сократит 20 рабочих мест

Чтобы смягчить финансовые затруднения, городская управа Кохтла-Ярве сократит 20 рабочих мест; вместо прежних 120 останется только 100.
Согласно законопроекту, представленному городским управлением, например, в финансовой службе станет меньше на шесть рабочих мест, большинство из которых - бухгалтеры, также шесть рабочих мест сократят в городской канцелярии, четыре из которых - уборщицы, в службе экономики и развития станет меньше на пять рабочих мест, большинство из них старшие специалисты. Сократят одного инфоработника, находящегося в непосредственном подчинении мэра. Городская управа также отказывается от одного главного специалиста по образованию.