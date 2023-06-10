ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чем обусловлен более низкий налог с оборота для подписки на печатные издания?

Существование свободной прессы является неотъемлемой частью демократического общества. Однако пресса может быть независимой только в том случае, если она в состоянии сама покрывать расходы на свою экономическую деятельность. Основными источниками являются деньги, которые платят читатели и рекламодатели.
В таком виде модель журналистики работает уже более ста лет. Появление социальных сетей сильно повлияло на эту модель управления. С одной стороны, хорошо, что стало больше способов распространения информации. При этом также необходимо следить за тем, чтобы конкуренция была честной и происходила на равных условиях.
Медиапредприятия в Эстонии создают рабочие места и платят налоги государству. Среди прочего социальный налог за работников, а также налог с оборота (НСО): 20 процентов с продажи рекламы и 5 процентов с продажи газет и с подписки. Например, в издательстве "Põhjaranniku Kirjastus" работает 20 человек, а государство и местные самоуправления получают от него почти 200000 евро налогового дохода в год. В то же время глобальные цифровые гиганты, продающие рекламу в социальных сетях, собирают на рекламном рынке Эстонии почти сто миллионов евро в год, но не платят никаких налогов ни в государственный бюджет Эстонии, ни в бюджеты Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы или любого другого здешнего самоуправления.
И Евросоюз, и эстонские власти признаются, что не собираются облагать налогом цифровых гигантов. Более низкая ставка НСО для подписки на газеты является небольшим облегчением в этом вопросе. Вместе с тем, если нынешняя правящая коалиция реализует свой план по повышению НСО с 20 до 22 процентов, эстонские медиапредприятия окажутся в еще более неравном положении по сравнению с мировыми цифровыми гигантами. А намерение повысить также налог с оборота на подписку с пяти до девяти процентов станет дополнительным ударом. Перед выборами ни одна политическая партия не обещала такого повышения налогов. Однако теперь они станут служить интересам распространяемых в социальных сетях фейковых новостей и в том числе российской пропаганды. Не хотелось бы верить, что так и было задумано.