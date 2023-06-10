ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чем обусловлен более низкий налог с оборота для подписки на печатные издания?

В таком виде модель журналистики работает уже более ста лет. Появление социальных сетей сильно повлияло на эту модель управления. С одной стороны, хорошо, что стало больше способов распространения информации. При этом также необходимо следить за тем, чтобы конкуренция была честной и происходила на равных условиях.

Медиапредприятия в Эстонии создают рабочие места и платят налоги государству. Среди прочего социальный налог за работников, а также налог с оборота (НСО): 20 процентов с продажи рекламы и 5 процентов с продажи газет и с подписки. Например, в издательстве "Põhjaranniku Kirjastus" работает 20 человек, а государство и местные самоуправления получают от него почти 200000 евро налогового дохода в год. В то же время глобальные цифровые гиганты, продающие рекламу в социальных сетях, собирают на рекламном рынке Эстонии почти сто миллионов евро в год, но не платят никаких налогов ни в государственный бюджет Эстонии, ни в бюджеты Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвы или любого другого здешнего самоуправления.