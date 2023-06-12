Смена политической власти, критика правительства оппозицией, активность гражданского общества, ответственность и прозрачность государственной власти однозначно связаны с силой свободной и независимой прессы.
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ ⟩ Налоговая реформа правительства Каи Каллас увеличит влияние пропаганды и иностранных каналов
Вопреки неравной конкуренции свобода и качество эстонской прессы являются одними из самых лучших в мире. Согласно последним доступным отчетам за хозяйственный год, как крупные эстонские медиакомпании, развивающие общенациональную журналистику, так и местные газеты работают экономически убыточно: виноваты в этом как утекающие из Эстонии рекламные деньги, неподобающая государственная помощь и запрещенная конкуренция, так и огромный рост цен на бумагу и других входных цен. За исключением отдельных прибыльных медиакомпаний, подавляющее большинство действуют либо в минусе, либо на грани минуса.
Решение правительственной коалиции поднять налог с оборота на журналистику с 5% до 9% обойдется оценочно примерно в 100 журналистских рабочих мест из нынешних 850 - такова цена этих четырех миллионов евро. В отличие от роскошных автомобилей, пресса не может переложить на читателя расходы, связанные с повышением налога, особенно на того читателя, чья связь с государством уже сейчас ослабевает, но за сохранение которой мы боремся каждый день. Эту работу выполняют наши инвестиции в журналистику, цифровой поворот, а также фронтовые репортеры в Украине, которые помогли установить непосредственное влияние идущей там войны на безопасность Эстонии.
Журналистика - это бизнес-миссия, и так по всей Европе. Тот, кто хочет сохранить качество, идет на уступки в эффективности.
Размер рекламного рынка эстонской журналистики застрял на уровне 2006 года - порядка 100 миллионов евро. С продажи рекламы издатели уплачивают налог с оборота, кстати, по обычной ставке, которая после повышения налога составит 22%. По действующей пока льготной ставке эстоноземельцы платят за подписку. Остальные расходы рекламного рынка, многократно большая сумма, утекают из Эстонии в кошельки цифровых гигантов.
Неспособность Эстонии и других стран-членов ЕС договориться о налоговых правилах, предусматривающих налогообложение их дохода там, где он заработан, обуславливает неравную конкуренцию в течение уже 15 лет. В то же время эстонская пресса вносила свой вклад в гособорону и общество Эстонии на протяжении всей независимости Эстонии, независимо от возможностей государственного бюджета, рынка рекламы или текущего состояния эстонской экономики. Мы всегда были солидарны с Эстонией и выполняли свою работу.
"Эстонская пресса вносила свой вклад в гособорону и общество Эстонии на протяжении всей независимости Эстонии, независимо от возможностей государственного бюджета, рынка рекламы или текущего состояния эстонской экономики".
Мы не можем временно закрыть редакции, законсервировать своих людей, серверы или печатные станки. Наоборот, чем более уязвима экономика и чем более экономно действует государство под давлением тяжелых времен, тем больше свободная пресса поддерживает нравственность. Свободная и эффективная пресса поддерживала расправленные паруса общества с момента восстановления независимости государства. Это отличает нас и от нескольких переходных обществ в Центральной и Восточной Европе, где свет достигает далеко не всех уголков коридоров власти, а коррупция и стагнация сдерживают развитие стран. В этих государствах ощущается и влияние российской пропаганды, которую эстонская пресса здесь держала под контролем.
В 2021 году на фоне разрушительной коронапандемии министры финансов Европейского союза решили, что правильным шагом является изменение директивы по налогу с оборота, позволяющее устанавливать для прессы также нулевую ставку налога с оборота, признавая эту до сих пор неразрешенную проблему конкуренции и, с другой стороны, критическую роль прессы в нашем культурном пространстве, в нашем понимании точки равновесия отношений государства и граждан. Поэтому при позапрошлом правительстве Эстония сделала шаг в правильном направлении и установила для прессы ставку налога с оборота в размере 5%. Директива разрешает две пониженные ставки наряду с обычной ставкой, и в Эстонии они составляют 5% и 9%; кроме того, директива также допускает ставку 0% и ставку в интервале от 0% до 5% для ряда услуг и продуктов - журналистика является одной из таких разрешенных категорий.
На сегодняшний день некоторые европейские страны, не входящие и входящие в ЕС, - Норвегия, Великобритания, Ирландия, Бельгия и Дания - установили ставку налога с оборота 0%, а в большинстве стран ставка налога с оборота составляет от 0% до 5% - обоснования схожи у всех нас в Европе.
Эстония за последние 15 лет сделала действительно большие шаги в цифровом переходе; особенно хорошо развиваются публичные услуги, и государство и политики пожинают плоды этой работы на международном уровне. Однако на плечи эстонской прессы легла значительная часть затрат на дигитализацию общества и демократии. Если государство в общении с гражданами смогло отказаться от бумаги, то мы должны быть доступны для всех эстоноземельцев, независимо от их технологических предпочтений: мы печатаем и доносим до их дома и их внимания новости о жизни людей Эстонии, об обсуждениях и выборе в публичном пространстве, о крупных событиях, позитивном и негативном.
Повышение налога парадоксально, ведь, с другой стороны, правительство говорит в коалиционном соглашении, что журналистика и медиапространство очень важны. Переход на эстоноязычное образование, военные действия России в Украине и социально-экономические изменения в Ида-Вирумаа (переход от занятости в цепочке ценности сланцевой энергетики к другим видам промышленности и предпринимательства) вызвали у правительства желание поддержать Ида-Вирумаа и русскоязычную прессу. Одной рукой даем, другой забираем. Откажитесь тогда уже от этой поддержки и оставьте налог с оборота в покое.
Мы призываем правительство республики и членов Рийгикогу на время отвлечься от своих тактических баталий с денежными таблицами и взглянуть на картину в целом: какую Эстонию мы строим этими шагами; что мы делаем и почему, каковы будут прямые и второстепенные последствия этих шагов.
Действительно ли мы хотим, с одной стороны, уменьшить доступность журналистики в разных уголках Эстонии, за пределами крупных центров только для того, чтобы другой рукой добавить десятки миллионов региональных инвестиций, чтобы вернуть эстоноязычную интеллектуальную жизнь в уничтоженные места? За границей говорить о важности борьбы с российской пропагандой, а дома препятствовать реальным шагам по реализации этого? Каждый год добавлять деньги государственным СМИ и забирать деньги у независимых СМИ?
Давайте все вместе сделаем еще один вдох, прежде чем делать шаги, после которых пути назад не будет.
Калев Анном, главный редактор Võrumaa Teataja
Пирет Ээсмаа, главный редактор Hiiu Leht
Сийри Эрала, главный редактор Pärnu Postimees
Эрик Гамзеев, главный редактор Põhjarannik
Анна Гудым, главный редактор Vestnik Tartu
Сирли Хомуха, главный редактор Lõuna-Eesti Postimees
Прийт Хыбемяги, главный редактор Postimees
Тийт Ляэне, главный редактор Vooremaa
Меэлис Мандель, главный редактор Äripäev
Сергей Метлев, главный редактор Rus.Postimees
Андрей Мокиевский, главный редактор MK-Estonia
Мерили Никколо, главный редактор Eesti Ekspress
Урмас Пайдре, главный редактор LõunaLeht
Раннар Раба, главный редактор Tartu Postimees
Вели Валентин Раясаар, главный редактор Accelerista
Хейки Раудла, главный редактор Õpetajate Leht
Лийна Раудвассар, главный редактор Eesti Kirik
Кайре Рейльян, главный редактор Lääne Elu
Тийт Рейнберг, главный редактор Järva Teataja
Хиндрек Рийкоя, главный редактор Maaleht
Юло Руссак, главный редактор Harju Elu
Эва Самольберг-Пальми, главный редактор Virumaa Teataja
Андрес Сепп, и.о. главного редактора Saarte Hääl
Андрей Шумаков, главный редактор русскоязычного Delfi
Урмо Соонвальд, главный редактор Eesti Päevalehe и Delfi
Мартин Шмутов, главный редактор Õhtuleht
Юлле Тамм, главный редактор Sõnumitooja
Тынис Тыниссон, главный редактор Raplamaa Sõnumid
Полина Волкова, главный редактор Delovõje Vedomosti