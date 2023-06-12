Неспособность Эстонии и других стран-членов ЕС договориться о налоговых правилах, предусматривающих налогообложение их дохода там, где он заработан, обуславливает неравную конкуренцию в течение уже 15 лет. В то же время эстонская пресса вносила свой вклад в гособорону и общество Эстонии на протяжении всей независимости Эстонии, независимо от возможностей государственного бюджета, рынка рекламы или текущего состояния эстонской экономики. Мы всегда были солидарны с Эстонией и выполняли свою работу.

"Эстонская пресса вносила свой вклад в гособорону и общество Эстонии на протяжении всей независимости Эстонии, независимо от возможностей государственного бюджета, рынка рекламы или текущего состояния эстонской экономики".

Мы не можем временно закрыть редакции, законсервировать своих людей, серверы или печатные станки. Наоборот, чем более уязвима экономика и чем более экономно действует государство под давлением тяжелых времен, тем больше свободная пресса поддерживает нравственность. Свободная и эффективная пресса поддерживала расправленные паруса общества с момента восстановления независимости государства. Это отличает нас и от нескольких переходных обществ в Центральной и Восточной Европе, где свет достигает далеко не всех уголков коридоров власти, а коррупция и стагнация сдерживают развитие стран. В этих государствах ощущается и влияние российской пропаганды, которую эстонская пресса здесь держала под контролем.