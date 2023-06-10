Юрий Рауд покинул правящую фракцию Нарвского горсобрания

Извещение о своем выходе из фракции Рауд направил председателю Нарвского горсобрания Татьяне Стольфат и главе фракции Вадиму Орлову.

- Фракция сейчас разделилась по многим вопросам. Является ли главным из них намерение некоторых инициировать вотум недоверия Катри Райк? Я бы не стал выделять главное. Скажу, что просто есть слишком много тем, по которым мы разошлись во взглядах, но конкретизировать сейчас я бы не стал, - сказал в пятницу Юрий Рауд rus.err.ee.

Днем ранее стало известно, что из правящей фракции вышел Андрей Фишер.

В конце мая фракцию Narva Tulevik покинул Антон Праткунас. Он не был согласен с планами некоторых своих коллег выразить недоверие мэру Нарвы Катри Райк.

Разлад в правящей фракции начался после того, как Орлов раскритиковалдеятельность Райк, заявив, что та не справляется с обязанностями мэра.

Ранее в интервью ERR Орлов сказал, что причин для недоверия мэру достаточно, но основная проблема заключается в том, что затягиваются принятия важных решений для Нарвы. Не исключено, что на июньской сессии горсобрания Нарвы будет инициирован вопрос о недоверии мэру города.

В Нарве с 19 апреля действует коалиционный договор, который заключили представители фракции Narva Tulevik, фракции Kesk и избирательного списка Eesti 200. Сейчас во фракции Narva Tulevik остались 10 человек. Во фракцию Kesk входят пять депутатов, а по списку Eesti 200 в Нарвское горсобрание прошли два человека.