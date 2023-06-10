Сб, 10.06.2023
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На выходных еще возможны заморозки, зато на следующей неделе придет жара

Северное побережье
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Фото: Margus Ansu

На будущей неделе в Эстонию придет долгожданное лето, сообщил на своей странице в сети Facebook синоптик Кайро Кийтсак.

Кийтсак сообщил, что на этих выходных ночью температура может опуститься даже до ноля градусов, но к началу следующей недели ночные холода полностью отступят, и с каждым днем ​​погода будет становиться все теплее.

- С середины следующей недели станет даже жарко, - сказал синоптик, добавив, что к концу недели воздух местами прогреется до +31°C.

"Преимущественно будет сухо. Повышается опасность пожаров, усугубляется и засуха", - добавил Кийтсак.

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