На выходных еще возможны заморозки, зато на следующей неделе придет жара

На будущей неделе в Эстонию придет долгожданное лето, сообщил на своей странице в сети Facebook синоптик Кайро Кийтсак.
Кийтсак сообщил, что на этих выходных ночью температура может опуститься даже до ноля градусов, но к началу следующей недели ночные холода полностью отступят, и с каждым днем погода будет становиться все теплее.
- С середины следующей недели станет даже жарко, - сказал синоптик, добавив, что к концу недели воздух местами прогреется до +31°C.
"Преимущественно будет сухо. Повышается опасность пожаров, усугубляется и засуха", - добавил Кийтсак.