Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

По словам Маргуса Цахкна, всем людям из санкционного списка был запрещен въезд, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

- Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии, - сказал министр иностранных дел. - Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины.

Цахкна заявил, что людям, поддерживающим агрессивные действия России в Украине, в Эстонии не рады: "Я призываю все страны ввести запрет на въезд для сторонников и исполнителей жестоких преступлений России", - отметил министр.

Ставший патриархом в 2009 году Кирилл посетил Эстонию в 2013-м. В ходе трехдневного визита он побывал в Таллинне, Нарве, Пюхтицком монастыре в Куремяэ, провел молебны в таллиннском Александро-Невском соборе и Нарвском Воскресенском соборе, освятил православный храм в Ласнамяэ и встретился с тогдашними руководителями государства - спикером Рийгикогу Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом.