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В первом квартале в Эстогии было более 11 000 вакансий

Северное побережье
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Зал обслуживания йыхвиского бюро Кассы по безработице закрыт на две недели.
Зал обслуживания йыхвиского бюро Кассы по безработице закрыт на две недели. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По данным Статистического управления Эстонии, в первом квартале 2023 года в эстонских компаниях, учреждениях и организациях было в общей сложности 11 461 вакантное место, что на 12% меньше, чем в то же время в прошлом году. По инициативе работодателя уволились с работы более 6000 человек.

В первом квартале общее количество как вакантных, так и заполненных должностей составило почти 620 000, и большинство из них приходилось на сферы производства, торговли и образования. Вакансии составили 1,9% от общего числа и были наиболее многочисленны в сферах государственного управления и национальной обороны (1 759), здравоохранения и социального обеспечения (1 427) и производства (1 372).

По словам аналитика Статистического управления Эстонии Арго Таркиайнена, 38% всех вакантных должностей приходилось на государственный сектор.

- Самый высокий уровень вакантных площадей был в сфере государственного управления, обороны, размещения и общественного питания, а самый низкий - в сельском хозяйстве и строительстве, - сказал он.

Больше всего вакансий было в Харьюмаа (72%), в том числе в Таллинне (63%), затем шли Тартумаа (8,6%) и Ида-Вирумаа (5,5%). Больше всего вакансий было в Ида-Вирумаа и Валгамаа, а меньше всего в Пылва и Хийумаа.

В первом квартале было принято на работу 42 295 человек, а уволено 42 773 человека. Сумма принятых на работу и уволившихся с работы, характеризующая движение рабочей силы, или текучесть кадров, уменьшилась на 10% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Как по количеству занятых, так и по количеству уволенных с работы лидировали оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность и строительство.

По инициативе работодателя уволились 6 280 работников, что составляет 15% от всех уволившихся.

- По сравнению с первым кварталом прошлого года количество людей, уволившихся по инициативе работодателя, увеличилось на 35%, но по сравнению с последним кварталом прошлого года уменьшилось на 7%, - добавил Таркиайнен.

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