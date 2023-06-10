СТАТИСТИКА ⟩ В апреле дефицит торгового баланса сократился

По данным Департамента статистики Эстонии, в апреле 2023 года экспорт товаров в текущих ценах сократился на 4% по сравнению с тем же периодом 2022 года, а импорт - на 18%. Наибольшее влияние оказало сокращение торговли минеральным топливом, а также древесиной и изделиями из дерева.
Аналитик Статистического управления Эстонии Джейн Леппметс отметила, что в апреле из Эстонии по текущим ценам было экспортировано товаров на 1,5 млрд долларов, а импортировано на 1,8 млрд долларов.
- Если в апреле этого года дефицит торгового баланса составлял 227 миллионов евро, то в прошлом году он был равен 532 миллионам евро, то есть дефицит уменьшился почти на 305 миллионов евро. Тем не менее, это нормально, что в Эстонию ввозится больше товаров, чем вывозится, - добавил Леппметс.
В апреле больше всего экспортировались электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также древесина и изделия из дерева. Больше всего сократился экспорт минеральных продуктов из Эстонии, то есть на 53 миллиона евро. За этим последовало снижение экспорта древесины и изделий из дерева (на 38 млн евро) и различных промышленных товаров (на 14 млн евро). Больше всего из Эстонии увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 27 миллионов евро), транспортных средств (на 25 миллионов евро) и механических машин (на 11 миллионов евро). Доля товаров эстонского происхождения в экспорте уменьшилась на два процентных пункта в годовом сравнении, составив в апреле этого года 68% от общего объема экспорта.
В апреле больше всего товаров было экспортировано из Эстонии в Финляндию (15% всего экспорта Эстонии), Латвию (13%) и Швецию (9%). Финляндия экспортировала большую часть электрооборудования, включая статические преобразователи, латвийские минеральные продукты, включая природный газ, и шведское электрооборудование, включая оборудование связи. Больше всего сократился экспорт товаров в США, Гватемалу и Швецию. В Соединенные Штаты было импортировано меньше электрического оборудования, включая оборудование связи, чем раньше, в Гватемалу было импортировано минеральное сырье, в том числе легкие масла, а также шведские металлы и металлические изделия, в том числе железные и стальные конструкции. Больше всего вырос экспорт товаров в Турцию, Сингапур и Нидерланды. В Турцию было завезено больше металла и металлопродукции, в том числе железного и стального лома, а также минеральной продукции, в том числе различных минеральных масел, чем в прошлом году.
В апреле наиболее импортируемыми товарами были электрооборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Больше всего сократился импорт минеральных продуктов, то есть на 232 млн евро. За этим последовало снижение импорта металла и изделий из металла (на 58 млн евро), а также древесины и изделий из дерева (на 50 млн евро). Импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также транспортных средств увеличился больше всего, на 23 миллиона евро. За этим последовало увеличение импорта электрооборудования на 19 млн евро.
Основным партнером Эстонии по импорту в апреле была Финляндия (15% от общего объема импорта Эстонии), за ней следуют Германия (11%), Латвия и Литва (по 10%). Большинство минеральных продуктов, в том числе природный газ, было импортировано в Эстонию из Финляндии и Латвии, транспортное оборудование из Германии, в том числе легковые автомобили, и минеральные продукты из Литвы, в том числе минеральные масла. Больше всего сократился импорт товаров из России, Литвы и Финляндии, куда было ввезено меньше минеральных продуктов, чем в прошлом году. Меньше нефтепродуктов было закуплено в России и Литве, а электроэнергии и светлых масел - в Финляндии. Увеличился импорт товаров из Дании, США и Чехии. Из Дании в Эстонию было привезено больше механических машин и электрооборудования, в том числе деталей двигателей и ветрогенераторов, чем в прошлом году, электрооборудования, в том числе смартфонов, из США, а транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, из Чехии.