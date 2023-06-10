СТАТИСТИКА ⟩ В апреле дефицит торгового баланса сократился

Аналитик Статистического управления Эстонии Джейн Леппметс отметила, что в апреле из Эстонии по текущим ценам было экспортировано товаров на 1,5 млрд долларов, а импортировано на 1,8 млрд долларов.

- Если в апреле этого года дефицит торгового баланса составлял 227 миллионов евро, то в прошлом году он был равен 532 миллионам евро, то есть дефицит уменьшился почти на 305 миллионов евро. Тем не менее, это нормально, что в Эстонию ввозится больше товаров, чем вывозится, - добавил Леппметс.

В апреле больше всего экспортировались электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также древесина и изделия из дерева. Больше всего сократился экспорт минеральных продуктов из Эстонии, то есть на 53 миллиона евро. За этим последовало снижение экспорта древесины и изделий из дерева (на 38 млн евро) и различных промышленных товаров (на 14 млн евро). Больше всего из Эстонии увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 27 миллионов евро), транспортных средств (на 25 миллионов евро) и механических машин (на 11 миллионов евро). Доля товаров эстонского происхождения в экспорте уменьшилась на два процентных пункта в годовом сравнении, составив в апреле этого года 68% от общего объема экспорта.