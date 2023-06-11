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Полиция просит помощи в поисках пропавшего Хейки

Северное побережье
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Пропавший Хейки
Пропавший Хейки Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 52-летнего Хейки, который сегодня покинул дом попечения в волости Люганусе в Ида-Вирумаа.

О пропаже Хейки из дома престарелых стало известно сегодня утром. Полиция проверила возможные места, где мог находиться мужчина, но, к сожалению, его не нашли.

Хейки, возможно, был одет в спортивные штаны и бежевую толстовку с капюшоном. На фото у мужчины есть волосы, но сейчас он лысый. Также у мужчины борода.

У мужчины нет телефона. Хейки может находиться в районе деревни Коэру в Ярвамаа.

Мы просим всех, кто видел Хейки или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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