В Эстонии учредили награду "За поддержку защитников отечества"

- Судя по представленным кандидатам, эстонские предприятия понимают свою роль в государственной обороне и готовы поддержать защитников нашего государства, продолжая платить им зарплату во время учебных сборов, предлагая им льготы или, например, предоставляя резервистам гибкий график работы. Награда "За поддержу защитников государства" призвана выделить наиболее выдающихся, - пояснил Мартин Рейснер из Министерства обороны.

Согласно опросу, проведенному Министерством обороны в начале этого года, 55% работодателей готовы оплачивать участие своих находящихся в резерве работников в учебных сборах, 22% не готовы этого делать, а у 15% нет работников, которых приглашают на сборы. 9% не смогли высказать свое мнение. В то же время 54% работодателей оценили собственную осведомленность о содержании и целях призыва и учебных сборов как скромную.

Предыдущие опросы показали, что почти 40% работодателей считают, что опыт, полученный во время военной службы, полезен для их предприятия. По оценке работодателей, молодые люди, прошедшие военную службу, обладают лучшим чувством долга, адаптивностью и дисциплиной.