Эстония ускорит темпы борьбы с упаковочными отходами

Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза (ELAK) решила ускорить темпы сокращения упаковочных отходов в Эстонии. Если до сих пор целью Европейского союза было сокращение образования упаковочных отходов на 15% к 2040 году, то ELAK решила изменить позицию Эстонии и установить в качестве цели 2035 год.
Председатель комиссии Лийза Пакоста сообщила, что помимо ненужного заворачивания предметов в упаковку целью также является ограничение пустого пространства в упаковке.
- Для того чтобы создать равные условия на рынке, то есть более равные условия для производителей, мы хотим установить лимит на то, сколько пустого пространства может быть в упаковке. Чтобы максимальная доля пустой упаковки составляла 40%. Но на самом деле нужно стремиться к тому, чтобы она была ниже, чтобы было меньше пустого пространства вокруг того, что вы покупаете, – пояснила Пакоста.
Она подчеркнула, что требования касаются только крупных предприятий и облегчат жизнь всем.
- Можно будет ходить в магазин с сумкой поменьше, поскольку в нее будет помещаться больше вещей благодаря тому, что упаковки станет меньше, - сказала Пакоста.
Упаковка составляет треть пластиковых отходов, Эстония занимает четвертое место в Европе по их количеству. Сигрид Соомлайс из Министерства окружающей среды также обратила внимание на важность повторного использования упаковки.
- Как можно больше упаковки должно быть многоразового использования. Чтобы, если мы уже произвели эту упаковку, она оставалась в обороте как можно дольше, - пояснила Соомлайс.
По ее оценке, предприятия могут многое сделать для достижения этой цели: "Когда производитель разрабатывает упаковку, он должен подумать о том, легко ли этот материал перерабатывается".
По словам ведущего научного сотрудника Университета естественных наук Арво Тувике, ограничение количества упаковочных отходов поможет снизить риск попадания опасных соединений, содержащихся в отходах, в наши продукты питания.
- Выброшенная в лесу упаковка попадает в пищевую цепь наземных животных, а если она попадает в воду, то оказывается в организме водных животных, например, рыб. Через рыбу она также попадает в организм человека, - констатировал Тувике.