Эстония ускорит темпы борьбы с упаковочными отходами

Председатель комиссии Лийза Пакоста сообщила, что помимо ненужного заворачивания предметов в упаковку целью также является ограничение пустого пространства в упаковке.

- Для того чтобы создать равные условия на рынке, то есть более равные условия для производителей, мы хотим установить лимит на то, сколько пустого пространства может быть в упаковке. Чтобы максимальная доля пустой упаковки составляла 40%. Но на самом деле нужно стремиться к тому, чтобы она была ниже, чтобы было меньше пустого пространства вокруг того, что вы покупаете, – пояснила Пакоста.

Она подчеркнула, что требования касаются только крупных предприятий и облегчат жизнь всем.

- Можно будет ходить в магазин с сумкой поменьше, поскольку в нее будет помещаться больше вещей благодаря тому, что упаковки станет меньше, - сказала Пакоста.

Упаковка составляет треть пластиковых отходов, Эстония занимает четвертое место в Европе по их количеству. Сигрид Соомлайс из Министерства окружающей среды также обратила внимание на важность повторного использования упаковки.

- Как можно больше упаковки должно быть многоразового использования. Чтобы, если мы уже произвели эту упаковку, она оставалась в обороте как можно дольше, - пояснила Соомлайс.

По ее оценке, предприятия могут многое сделать для достижения этой цели: "Когда производитель разрабатывает упаковку, он должен подумать о том, легко ли этот материал перерабатывается".

По словам ведущего научного сотрудника Университета естественных наук Арво Тувике, ограничение количества упаковочных отходов поможет снизить риск попадания опасных соединений, содержащихся в отходах, в наши продукты питания.