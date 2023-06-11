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Жители Эстонии вновь понесли деньги на срочные вклады

Северное побережье
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Срочные банковские депозиты, проценты по которым сейчас сопоставимы с доходностью от сдачи недвижимости в аренду, становятся в Эстонии все более популярными, сообщает ERR.

Самую высокую процентную ставку по срочным вкладам в Эстонии в настоящее время предлагает банк Coop, где во время кампании до 24 июня она составляет пять процентов.

Финансовый директор банка сообщил ERR, что интерес клиентов был очень высоким: за первые шесть дней кампании было открыто около 3800 новых срочных вкладов.

Банки LHV, SEB и Swedbank повысили свои ставки по срочным вкладам до 4% и подтвердили, что интерес к размещению денег на таких вкладах растет.

В апреле прошлого года суммарный объем срочных вкладов предприятий и частных лиц в эстонских банках составлял 2,8 миллиарда евро или 12% от общего объема вкладов. В апреле этого года он вырос уже до 5,1 млрд евро.

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Экономика
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