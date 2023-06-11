Жители Эстонии вновь понесли деньги на срочные вклады

Самую высокую процентную ставку по срочным вкладам в Эстонии в настоящее время предлагает банк Coop, где во время кампании до 24 июня она составляет пять процентов.

Финансовый директор банка сообщил ERR, что интерес клиентов был очень высоким: за первые шесть дней кампании было открыто около 3800 новых срочных вкладов.

Банки LHV, SEB и Swedbank повысили свои ставки по срочным вкладам до 4% и подтвердили, что интерес к размещению денег на таких вкладах растет.