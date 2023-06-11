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У нерадивого хозяина забрали 17 собак

Северное побережье
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Фото: Põllumajandus- ja toiduamet

Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) на этой неделе конфисковал у одного владельца собак в Таллинне сразу 17 собак. Собаки не вернутся в указанные условия, потому что владелец животных не может гарантировать животным приемлемые условия.

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кэрол Лауримаа, основные условия содержания животных не были обеспечены.

- Четыре собаки находились на балконе, трое из них в транспортной сумке. Остальные собаки были в задней комнате, которая была разделена на две части воротами, - комментирует Лауримаа. - Некоторые собаки жили в клетках и не имели возможности свободно передвигаться. Полы были покрыты мочой и фекалиями.

По словам специалиста, войдя в квартиру, они столкнулись с сильным зловонием, которое представляло собой смесь аммиака, собачьих фекалий и мусора.

Все животные были доставлены в приют для животных в Таллинне.

По словам Лауримаа, были основания полагать, что хозяину четвероногих нужна помощь, поэтому был привлечен социальный работник управы Мустамяэского района.

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