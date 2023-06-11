У нерадивого хозяина забрали 17 собак

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кэрол Лауримаа, основные условия содержания животных не были обеспечены.

- Четыре собаки находились на балконе, трое из них в транспортной сумке. Остальные собаки были в задней комнате, которая была разделена на две части воротами, - комментирует Лауримаа. - Некоторые собаки жили в клетках и не имели возможности свободно передвигаться. Полы были покрыты мочой и фекалиями.

По словам специалиста, войдя в квартиру, они столкнулись с сильным зловонием, которое представляло собой смесь аммиака, собачьих фекалий и мусора.

Все животные были доставлены в приют для животных в Таллинне.