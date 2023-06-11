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На этой неделе электричество на бирже подорожало на 54%

Северное побережье
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Электросчетчик.
Электросчетчик. Фото: Peeter Lilleväli

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 8,42 цента за киловатт-час, передает ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей тариф увеличился на 54,6%, свидетельствуют данные биржевой площадки.

С понедельник по среду электричество стоило около 10 центов за киловатт-час, а в четверг впервые за несколько недель превысило эту отметку. Самый низкий тариф за неделю зафиксирован в воскресенье - 4,38 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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Эстония
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