На этой неделе электричество на бирже подорожало на 54%

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 8,42 цента за киловатт-час, передает ERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей тариф увеличился на 54,6%, свидетельствуют данные биржевой площадки.
С понедельник по среду электричество стоило около 10 центов за киловатт-час, а в четверг впервые за несколько недель превысило эту отметку. Самый низкий тариф за неделю зафиксирован в воскресенье - 4,38 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.