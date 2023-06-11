Жители Эстонии все чаще предпочитают поезда другим способам передвижения

- Резкий рост числа пассажиров поставил компанию Elron перед необходимостью быстрого увеличения количества перевозок, - сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. - В 2022 году количество пассажиров увеличилось до 7,1 миллиона, что более чем на миллион больше, чем годом ранее. Спрос на железнодорожные поездки также повысился благодаря росту цен на топливо.

По словам Бетлема, рост мог бы быть выше, но во второй половине 2022 года на количество поездок повлиял ремонт железной дороги.

- В прошлом году количество пассажиров росло быстрее на междугородних линиях и несколько медленнее на пригородных линиях. Однако на линиях Таллинн - Тарту и Таллинн - Нарва были зафиксированы самые высокие показатели пассажиропотока за всю историю.

Из маршрутов Elron самый быстрый рост наблюдался на скоростной линии Таллинн - Тарту (+44 процентов). «По маршруту Таллинн - Тарту проехало 1,2 миллиона пассажиров, что является рекордом всех времен», - сказал Бетлем.

Наибольшее количество пассажиров проехало поездами Elron 10 июня 2022 года, когда в общей сложности был обслужен 28 951 пассажир. Всего в 2022 году поезда Elron совершили 73 527 отправлений.

Объемы перевозок Elron начнут увеличиваться с поступлением новых поездов в 2024-2027 годах, когда подвижной состав увеличится с нынешних 38 до 54 поездов.