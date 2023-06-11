В Эстонии остро не хватает судей

Председателя Государственного суда Виллу Кыве на встрече ежегодной конференции судей, которая прошла в Нарве, сказал, что в Эстонии назревает проблема дефицита судей, смягчить которую можно в том числе внедрением искусственного интеллекта, передает ERR.
Председатель Госсуда отметил, что в Эстонии более 250 судей, из которых в ближайшие пять лет на пенсию могут выйти сразу 65, поскольку большое количество судей, назначенных после восстановления независимости Эстонии, одновременно достигнут пенсионного возраста.
- У нас не хватает квалифицированных кандидатов с подходящими личностными качествами, чтобы заполнить этот пробел, вызванный сменой поколений, - сказал Кыве, напомнив, что в прошлом году было 27 вакантных должностей судей уездных судов, на которые претендовали лишь 20 человек.
Самая плохая ситуация в гражданском праве, где должности трех судей так и остались незаполненными. Проблемы есть и с наймом судебных юристов.
По мнению Кыве, смягчить эту ситуацию можно несколькими мерами. Во-первых, судебную систему необходимо сделать более привлекательной для молодых людей.
- Зарплата наших судей такая же, как у начинающих судей в Германии, и в два раза выше, чем у наших южных соседей. Но, как видно, одна только зарплата не привлекает людей в систему, и пожизненность профессии в современном быстро меняющемся мире кажется молодым людям не мотиватором, а скорее пугающими оковами, - сказал председатель Госсуда.
По его мнению, следует также более гибко организовывать работу судов, как минимум начав распределять дела между судами по всей стране, а также использовать работу на неполную ставку.
Кыве отметил, что судам следует инвестировать также в автоматизацию технической работы и внедрение искусственного интеллекта. "По сути, компьютер мог бы взять на себя большую часть работы нынешнего секретаря и судебного юриста", - добавил Кыве.