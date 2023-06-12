Рейнсалу: Эстония использует слишком мало денег ЕС

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю над государственным бюджетом намерена обсудить использование субсидий Европейского союза. По оценке председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, Эстония использует слишком мало европособий, пишет ERR.
"По состоянию на начало мая Эстония использовала 24,9 млн евро, или 0,7%, из 3,37 млрд евро структурных фондов Европейского cоюза на 2021-2027 годы, и только 19 млн евро, или 2%, из 153 млн евро фонда восстановления, срок использования которого на четыре года короче", –пояснил Рейнсалу.
С момента восстановления независимости Эстония получила миллиарды евро безвозмездной внешней помощи. Основная часть средств поступает из структурных фондов ЕС, но Эстония также получает субсидии от Швейцарии, Норвегии и Европейской экономической зоны пространства. Средства в основном идут на развитие экономики, образования, инфраструктуры и на окружающую среду.
В заседании специальной комиссии примут участие министр финансов Март Вырклаэв, министр здоровья Рийна Сиккут, министр образования Кристина Каллас и госконтролер Янар Хольм.