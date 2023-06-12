Рейнсалу: Эстония использует слишком мало денег ЕС

"По состоянию на начало мая Эстония использовала 24,9 млн евро, или 0,7%, из 3,37 млрд евро структурных фондов Европейского cоюза на 2021-2027 годы, и только 19 млн евро, или 2%, из 153 млн евро фонда восстановления, срок использования которого на четыре года короче", –пояснил Рейнсалу.