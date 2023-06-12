В Эстонии по-прежнему много опасных строений

Уведомления о представляющих угрозу зданиях можно направить в департамент через форму на сайте TTJA или по электронной почте ohtlikehitis@ttja.ee.

Здания, в отношении которых можно направлять уведомления в TTJA:

- Здания с признаками обрушения, их стены, подпорные стены, т.е. здания, которые предположительно могут обрушиться, а также здания, которые уже частично обрушились, двери и окна которых открыты и доступ в здание не затруднен;

- балконные ограждения или другие выступающие части зданий, где существует риск обрушения в ближайшем будущем;

- незакрытые колодцы и другие глубокие открытые ямы;

- сломанные детские игровые площадки советских времен без регулярного обслуживания, которые могут иметь щели где может застрять голова или шея, а также, если на таких площадках есть острые края;

- другие опасные сооружения, куда может легко проникнуть посторонний человек и где существует риск получения травмы (например, острые края, включая незакрепленные листы жести, разбитое стекло, доступно передвижение на высоте без ограждений, есть незакрепленные лестницы и т.д.).

- здания общественного пользования, у которых есть проблемы с доступом внутрь здания:

в здании нет доступа для инвалидных и детских колясок, пандуса или средств для перемещения между специальными этажами, где предоставляются общественные услуги;

вход или название/адрес здания трудноразличимы;

на лестницах нет поручней, чтобы облегчить их использование пожилыми людьми, людьми с ограниченной подвижностью или детьми.