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Дом журналиста Теэта Корстена в Кохтла-Ярве снова горел

Эрик Калда
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Этой весной частный дом Теэта Корстена в Кохтла-Ярве горел уже трижды.
Этой весной частный дом Теэта Корстена в Кохтла-Ярве горел уже трижды. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В Кохтла-Ярве уже в третий раз за нынешнюю весну горел частный дом журналиста Теэта Корстена.

В воскресенье в 14.03 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании в пустующем доме на улице Айа в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, а в районе распространялся черный дым. Пожар был потушен в 16.00, причины возгорания выясняются.

Также 7 апреля этого года незадолго до полуночи в центр тревоги сообщили о пожаре в том же частном доме по ул. Айа, 19. К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым огнем и угрожал соседним домам.

Жильцы покинули дом. Спасатели вынесли из горящего дома кошку и потушили огонь.

На следующий день в 6.19 утра поступило сообщение о возгорании в том же доме. Второй этаж здания горел открытым пламенем. Огонь потушили, но кошка погибла.

Для расследования пожара полиция возбудила уголовное дело, так как спасатели заподозрили поджог. А через две недели после пожара, 21 апреля, в этот же дом наведались похитители металла. Поскольку внимательные соседи сообщили в полицию о ворах, на месте происшествия были пойманы трое молодых людей.

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