Дом журналиста Теэта Корстена в Кохтла-Ярве снова горел

В Кохтла-Ярве уже в третий раз за нынешнюю весну горел частный дом журналиста Теэта Корстена.
В воскресенье в 14.03 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании в пустующем доме на улице Айа в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, а в районе распространялся черный дым. Пожар был потушен в 16.00, причины возгорания выясняются.
Также 7 апреля этого года незадолго до полуночи в центр тревоги сообщили о пожаре в том же частном доме по ул. Айа, 19. К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым огнем и угрожал соседним домам.
Жильцы покинули дом. Спасатели вынесли из горящего дома кошку и потушили огонь.
На следующий день в 6.19 утра поступило сообщение о возгорании в том же доме. Второй этаж здания горел открытым пламенем. Огонь потушили, но кошка погибла.
Для расследования пожара полиция возбудила уголовное дело, так как спасатели заподозрили поджог. А через две недели после пожара, 21 апреля, в этот же дом наведались похитители металла. Поскольку внимательные соседи сообщили в полицию о ворах, на месте происшествия были пойманы трое молодых людей.