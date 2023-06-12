Дом журналиста Теэта Корстена в Кохтла-Ярве снова горел

В воскресенье в 14.03 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании в пустующем доме на улице Айа в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, а в районе распространялся черный дым. Пожар был потушен в 16.00, причины возгорания выясняются.

Также 7 апреля этого года незадолго до полуночи в центр тревоги сообщили о пожаре в том же частном доме по ул. Айа, 19. К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым огнем и угрожал соседним домам.

Жильцы покинули дом. Спасатели вынесли из горящего дома кошку и потушили огонь.

На следующий день в 6.19 утра поступило сообщение о возгорании в том же доме. Второй этаж здания горел открытым пламенем. Огонь потушили, но кошка погибла.