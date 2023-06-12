Центристы предлагают инициировать вотум недоверия премьер-министру

Фракция Центристской партии в парламента приняла решение инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас в связи c проведением правительством построенной на лжи политики и использованием неприемлемых высказываний.
Руководитель парламентской фракции центристов Танель Кийк подчеркнул, что правительство взяло ложный курс в управлении страной, тогда как Эстония достойна лучшего.
«Реформисты со своими партнерами по коалиции нарушили добрые политические традиции, когда решили принимать решения, о которых до выборов не говорилось ни слова. Такое поведение является злоупотреблением доверием людей. Сегодня правительство реформистов пытается продавить принятие законопроекта о сокращении пособий для многодетных семей, тогда как в декабре прошлого года все партии, включая Партию реформ, поддержали их повышение. В среду также с вотумом доверия правительству будет увязано голосование по законопроектам о повышении различных налогов. В то же время достаточного обзора о влиянии повышения налогов до сих пор нет. Причем все эти законопроекты пытаются принять, когда экономический кризис лишь усугубляется, реальные доходы людей из-за высокой инфляции сократились, а рождаемость находится на рекордно низком уровне», - подчеркнул Кийк.
По словам Кийка, премьер-министр неоднократно позволяла себе оскорбления в адрес избранных демократическим путем депутатов парламента, принести извинения она отказалась. «Назвать депутатов клоунами, сравнить парламент с путинской Россией и Гитлеровской Германией и КГБ - это возмутительно. Каждое последующее выступление главы правительства лишь обостряло ситуацию и лишь усугубляло кризис доверия в обществе», - отметил Кий.
Он добавил, что фракция Центристской партии в парламенте начнет переговоры с фракциями партий «Отечество» и EKRE, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру.