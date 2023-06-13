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У малых портов Ида-Вирумаа может появиться единое руководство

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В Ида-Вирумаа, как и в других регионах Эстонии, растет регистрация новых маломерных судов и число лиц, получающих удостоверение водителя маломерного судна. "Все они проявляют повышенный интерес к хорошо организованной портовой инфраструктуре и доступу к водным путям", - пояснил тойлаский волостной советник по развитию Мехис Луус.
В Ида-Вирумаа, как и в других регионах Эстонии, растет регистрация новых маломерных судов и число лиц, получающих удостоверение водителя маломерного судна. "Все они проявляют повышенный интерес к хорошо организованной портовой инфраструктуре и доступу к водным путям", - пояснил тойлаский волостной советник по развитию Мехис Луус. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаская волость предложила пяти самоуправлениям создать целевое учреждение малых портов для содействия скачкообразному развитию водных путей и портовых услуг в Ида-Вирумаа.

Создание целевого учреждения "Ida-Viru Väikesadamad" ("Малые порты Ида-Вирумаа") давно обсуждается, поскольку водные пути уезда находятся в неважном состоянии, и люди, прибывающие с моря, не могут получить доступ к портам для потребления услуг, пояснил советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус. "Кроме того, портовые услуги, предлагаемые местным жителям, неодинаковы по качеству, и порты мало используются в качестве, так сказать, общинных центров".

В то же время в Ида-Вирумаа, как и в других регионах Эстонии, растет регистрация новых маломерных судов и число лиц, получающих удостоверение водителя маломерного судна.

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