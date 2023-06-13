У малых портов Ида-Вирумаа может появиться единое руководство

Создание целевого учреждения "Ida-Viru Väikesadamad" ("Малые порты Ида-Вирумаа") давно обсуждается, поскольку водные пути уезда находятся в неважном состоянии, и люди, прибывающие с моря, не могут получить доступ к портам для потребления услуг, пояснил советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус. "Кроме того, портовые услуги, предлагаемые местным жителям, неодинаковы по качеству, и порты мало используются в качестве, так сказать, общинных центров".