Новые крылья нарвского "Транса" после серии неудач

Завоевание кубка Эстонии придало нарвскому "Трансу" новое дыхание и в чемпионате страны, где команда на прошлой неделе одержала подряд две победы. Набрав за 15 туров всего 13 очков, нарвская команда на прошлой неделе одолела таллиннский "Калев" со счетом 1:0, а в воскресенье - тартускую "Таммеку" со счетом 2:0. С 19 очками "Транс" нынче на шестом месте, при этом от занимающего третье место таллиннского "Калева" команду отделяют пять очков.
На воскресный матч "Транс" выходил с хорошим эмоциональным зарядом, поскольку в субботу вечером нарвитяне в рамках Дня города приветствовали на Ратушной площади обладателей кубка. На следующий день поддержать любимую команду пришло свыше 300 болельщиков, и это было на пользу.
Присоединившийся в нынешнем году к "Трансу" Тристан Коскор в первой половине матча с тартуской "Таммекой" после пенальти вывел нарвитян вперед, а на 62-й минуте забил и второй гол. В этом сезоне Коскор на чемпионате уже восемь раз был результативен, и он в группе самых лучших форвардов, наряду с Сергеем Зеневым из таллиннской "Флоры" и нападающим из таллиннской "Левадии" - ганцем Эрнестом Агьири.
В связи с выступлениями сборной в чемпионате страны теперь двухнедельная пауза.
В первой лиге наконец из глубокого провала вышел и ФК "Альянс" из Ида-Вирумаа. После 11 поражений подряд забитый Михаилом Орловым пенальти позволил "Альянсу" победить таллиннский "Легион" - 1:0. С 9 очками "Альянс" в первой лиге пока на последнем месте.
В B-уровне (U21) первой лиги в дуэли лидеров нарвский "Транс" со счетом 1:4 уступил тартускому "Калеву" и сейчас на втором месте.
Во второй лиге объединенная команда йыхвиского "Феникса" и "Ноовы" разгромила выруский "Хелиос" - 9:0. Три гола забил Елисей Захаров, который в своей команде в этом сезоне девять раз открывал счет. Команда из Йыхви в лиге на третьем месте.