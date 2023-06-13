Новые крылья нарвского "Транса" после серии неудач

На воскресный матч "Транс" выходил с хорошим эмоциональным зарядом, поскольку в субботу вечером нарвитяне в рамках Дня города приветствовали на Ратушной площади обладателей кубка. На следующий день поддержать любимую команду пришло свыше 300 болельщиков, и это было на пользу.

Присоединившийся в нынешнем году к "Трансу" Тристан Коскор в первой половине матча с тартуской "Таммекой" после пенальти вывел нарвитян вперед, а на 62-й минуте забил и второй гол. В этом сезоне Коскор на чемпионате уже восемь раз был результативен, и он в группе самых лучших форвардов, наряду с Сергеем Зеневым из таллиннской "Флоры" и нападающим из таллиннской "Левадии" - ганцем Эрнестом Агьири.

В связи с выступлениями сборной в чемпионате страны теперь двухнедельная пауза.

В первой лиге наконец из глубокого провала вышел и ФК "Альянс" из Ида-Вирумаа. После 11 поражений подряд забитый Михаилом Орловым пенальти позволил "Альянсу" победить таллиннский "Легион" - 1:0. С 9 очками "Альянс" в первой лиге пока на последнем месте.

В B-уровне (U21) первой лиги в дуэли лидеров нарвский "Транс" со счетом 1:4 уступил тартускому "Калеву" и сейчас на втором месте.