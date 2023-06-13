ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Центристская партия выражает недоверие премьер-министру Кае Каллас?

Фракция Центристской партии Рийгикогу инициировала вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.
Председатель фракции центристов Танель КИЙК:
- Партия реформ вместе с партнерами по коалиции нарушает добрую политическую традицию, когда приступает к реализации решений, о которых перед выборами не было и речи, - это злоупотребление доверием эстонского народа. Руководимая реформистами коалиция хочет силой продавить сокращение семейных пособий в ситуации, когда еще в декабре прошлого года все партии, включая реформистов, поддерживали повышение семейных пособий.
В среду выносятся на голосование различные повышения налогов, причем полного представления о размерах налоговых ставок и их последствиях у нас нет до сих пор. Все это делается в условиях, когда у нас самая низкая рождаемость за все времена, а углубляющийся экономический кризис и высокая инфляция значительно сократили средства к существованию семей.
Премьер-министр неоднократно оскорбляла избранных демократически депутатов парламента и отказывалась принести извинения. Называть парламентариев клоунами и сравнивать их с путинской Россией, гитлеровской Германией и КГБ - это что-то неслыханное.