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Полиция ищет пропавшую в Ахтме 65-летнюю Валентину

Эрик Калда
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Валентина.
Валентина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей 65-летней в Ахтме Валентины.

Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что связатся с Валентиной, проживающей в Ахтмеской части Кохтла-Ярвеля, им не удается с 29 мая, так как ее телефон отключен и неизвестно, где она находится.

Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Полиция проверила возможные местонахождения женщины, но пока результатов нет.

У 65-летней Валентины рыжие волосы. Родственники не могут сказать, в какой одежде она был одета в момент исчезновения. Полиция просит всех, кто видел Валентину или кто владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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