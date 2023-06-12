Полиция ищет пропавшую в Ахтме 65-летнюю Валентину

Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что связатся с Валентиной, проживающей в Ахтмеской части Кохтла-Ярвеля, им не удается с 29 мая, так как ее телефон отключен и неизвестно, где она находится.

Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Полиция проверила возможные местонахождения женщины, но пока результатов нет.