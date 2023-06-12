Полиция ищет пропавшую в Ахтме 65-летнюю Валентину

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей 65-летней в Ахтме Валентины.
Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что связатся с Валентиной, проживающей в Ахтмеской части Кохтла-Ярвеля, им не удается с 29 мая, так как ее телефон отключен и неизвестно, где она находится.
Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.
Полиция проверила возможные местонахождения женщины, но пока результатов нет.
У 65-летней Валентины рыжие волосы. Родственники не могут сказать, в какой одежде она был одета в момент исчезновения. Полиция просит всех, кто видел Валентину или кто владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.