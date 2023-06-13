ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Стимулировать экономический рост сложнее, чем повышать налоги

В исхудавшей главе Ида-Вирумаа содержится обещание ускорить использование средств фонда справедливого перехода. При необходимости обещают пересмотреть меры, чтобы они лучше соответствовали потребностям Ида-Вирумаа. Кто-нибудь слышал, чтобы избранные в Ида-Вирумаа депутаты реформист Меэлис Кийли или соцдем Эдуард Одинец предприняли для этого какие-либо действия после выборов? Или объединение депутатов Ида-Вирумаа в Рийгикогу? Или правительство?

Насколько известно, из всего этого фонда пока принято только одно решение о финансировании: намеченное строительство завода по производству магнитов в Нарве планируется поддержать 19 миллионами евро. При этом, согласно действующим сейчас условиям фонда, новые предприятия должны быть готовы не позднее чем через три года. С учетом того, каким черепашьим шагом велись разработка и согласование этих мер и правил, а также того, насколько бюрократическими и емкими по времени будут последующие процессы планировок и согласования проектов, сомнительно, если мы будем продолжать в том же духе, что даже через пять-шесть лет нам удастся конвертировать деньги этого фонда в новые рабочие места.