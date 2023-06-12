Результаты госэкзаменов у девятиклассников в этом году хуже, чем в доковидные годы

Сводные результаты по всем основным школам Эстонии будут обнародованы в эту среду, но на примере нескольких таллиннских школ очевидно, что многие дети не справились с заданиями, сообщает ERR.

Во время пандемии коронавируса министерство образования разрешило не учитывать результаты госэкзамена в основной школе: чтобы его сдать, достаточно было получить один бал из ста. В этом году Союзы учителей просили оставить это послабление в силе, но министерство образования отказалось и вернуло прежнее требование: минимум 50% правильных ответов. В результате есть школы, в которых экзамен по математике завалила чуть ли не половина учеников. Среди них - школы Пяэскюла, гимназия Пельгулинна, Таллиннская художественная гимназия.