Результаты госэкзаменов у девятиклассников в этом году хуже, чем в доковидные годы

Выпускники 9-х классов в этом году сдали государственные экзамены по математике хуже, чем в доковидные годы.
Сводные результаты по всем основным школам Эстонии будут обнародованы в эту среду, но на примере нескольких таллиннских школ очевидно, что многие дети не справились с заданиями, сообщает ERR.
Во время пандемии коронавируса министерство образования разрешило не учитывать результаты госэкзамена в основной школе: чтобы его сдать, достаточно было получить один бал из ста. В этом году Союзы учителей просили оставить это послабление в силе, но министерство образования отказалось и вернуло прежнее требование: минимум 50% правильных ответов. В результате есть школы, в которых экзамен по математике завалила чуть ли не половина учеников. Среди них - школы Пяэскюла, гимназия Пельгулинна, Таллиннская художественная гимназия.
"Все ученики с особыми потребностями завалили экзамен, а это 20%. А также многие из тех, кто живет в Эстонии меньше трех лет. Это примерно половина, и тут причины ясны. А почему обычные дети не сдали - они не знают формул. Когда мы дома делаем ремонт, мы находим формулу, по которой рассчитывать площадь трапеции, чтобы купить обои или паркет. Почему тогда ребенок должен помнить ее наизусть?" - сказала "Актуальной камере" директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс.