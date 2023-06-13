Торфяной пожар в Конью потушен

Торфяной пожар, начавшийся на прошлой неделе в деревне Конью Тойлаской волости, к настоящему времени потушен.
Утром 12 июня продолжались работы по тушению торфяника, расположенного в деревне Конью Тойлаской волости. Выявлено 4 возгорания, которые были потушены к 13:00.
Вечером того же дня район был проверен, новых очагов возгорания обнаружено не было. Сегодня спасатели также проводят дополнительный осмотр места происшествия.
Вечером 8 июня поступило сообщение о задымлении над торфяным болотом в деревне Конью Тойлаской волости. Всего спасатели обнаружили три очага возгорания. В пятницу спасатели выявили четвертый очаг возгорания площадью 3 га.