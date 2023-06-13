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Торфяной пожар в Конью потушен

Эрик Калда
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Торфяной пожар в Конью.
Торфяной пожар в Конью. Фото: Спасательный департамент

Торфяной пожар, начавшийся на прошлой неделе в деревне Конью Тойлаской волости, к настоящему времени потушен.

Утром 12 июня продолжались работы по тушению торфяника, расположенного в деревне Конью Тойлаской волости. Выявлено 4 возгорания, которые были потушены к 13:00.

Вечером того же дня район был проверен, новых очагов возгорания обнаружено не было. Сегодня спасатели также проводят дополнительный осмотр места происшествия.

Вечером 8 июня поступило сообщение о задымлении над торфяным болотом в деревне Конью Тойлаской волости. Всего спасатели обнаружили три очага возгорания. В пятницу спасатели выявили четвертый очаг возгорания площадью 3 га.

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