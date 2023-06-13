Торфяной пожар в Конью потушен

Утром 12 июня продолжались работы по тушению торфяника, расположенного в деревне Конью Тойлаской волости. Выявлено 4 возгорания, которые были потушены к 13:00.

Вечером того же дня район был проверен, новых очагов возгорания обнаружено не было. Сегодня спасатели также проводят дополнительный осмотр места происшествия.