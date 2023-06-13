Бесплатный общественный транспорт в уездах в этом году не отменят

В коалиционном соглашении поставлена цель – провести реформу мобильности, которая заключается в том, чтобы отменить единый бесплатный уездный общественный транспорт и развивать мобильность на основе спроса, пишет ERR.

Раньше тема была в ведении Министерства экономики, теперь руководитель отдела по связям с общественностью Лаура Лаастер сказала ERR, что в июне министерство больше не принимает никаких решений по этому вопросу. Отныне это будет в ведении министра по делам регионов.

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, план по введению оплаты проезда на уездных маршрутах остается в силе.