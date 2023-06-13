Бесплатный общественный транспорт в уездах в этом году не отменят

Прописанный в коалиционном договоре план по отмене бесплатного уездного общественного транспорта не будет реализован до начала следующего года, заявил министр по делам регионов Мадис Каллас.
В коалиционном соглашении поставлена цель – провести реформу мобильности, которая заключается в том, чтобы отменить единый бесплатный уездный общественный транспорт и развивать мобильность на основе спроса, пишет ERR.
Раньше тема была в ведении Министерства экономики, теперь руководитель отдела по связям с общественностью Лаура Лаастер сказала ERR, что в июне министерство больше не принимает никаких решений по этому вопросу. Отныне это будет в ведении министра по делам регионов.
По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, план по введению оплаты проезда на уездных маршрутах остается в силе.
"На данный момент мы идем по графику и активно общаемся с операторами общественного транспорта, – сказал он. – Согласно плану, оплата проезда в уездных автобусах может быть введена не ранее начала 2024 года, так как переход на платный проезд требует технической подготовки со стороны операторов общественного транспорта".