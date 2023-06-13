Международные ассоциации СМИ осуждают власти Эстонии за повышение налога с оборота на периодические издания

"Это опасный шаг, который угрожает качеству журналистики и сужает возможности изданий по найму журналистов", - отмечают они.

Международные организации напоминают, что в 2021 году министры финансов Евросоюза, среди которых был и представитель правительства Эстонии, утвердили поправки к Директиве о налоге с оборота, что позволило государствам-членам применять ставку налога с оборота 0% как к печатным изданиям, так и к новостным порталам. "Это стало важной вехой в развитии нашего сектора, который сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19 и столкнулся с постоянно растущей конкуренцией онлайн-платформ. Для стран-членов открылась возможность предложить изданиям немедленное облегчение и гарантировать, что качественная журналистика останется доступной для граждан", - говорится в обращении.

"News Media Europe" и "WAN-IFRA" разочарованы тем, что правительство Эстонии избрало курс действий, противоречащий целям остальных государств-членов Европейского союза, именно в то время, когда средства массовой информации нуждаются во всесторонней поддержке в борьбе с проявлениями пропаганды и дезинформации, чтобы выполнять свою роль в защите наших демократических ценностей.