"News Media Europe", объединяющая 2400 европейских медиакомпаний, и "WAN-IFRA", Всемирная ассоциация газет и новостных издателей, в совместном обращении выражают сожаление по поводу того, что правительство Эстонии и Рийгикогу решили, что Эстония будет единственной европейской страной, повысившей ставку налога с оборота на периодические издания.
Международные ассоциации СМИ осуждают власти Эстонии за повышение налога с оборота на периодические издания
"Это опасный шаг, который угрожает качеству журналистики и сужает возможности изданий по найму журналистов", - отмечают они.
Международные организации напоминают, что в 2021 году министры финансов Евросоюза, среди которых был и представитель правительства Эстонии, утвердили поправки к Директиве о налоге с оборота, что позволило государствам-членам применять ставку налога с оборота 0% как к печатным изданиям, так и к новостным порталам. "Это стало важной вехой в развитии нашего сектора, который сильно пострадал от последствий пандемии COVID-19 и столкнулся с постоянно растущей конкуренцией онлайн-платформ. Для стран-членов открылась возможность предложить изданиям немедленное облегчение и гарантировать, что качественная журналистика останется доступной для граждан", - говорится в обращении.
"News Media Europe" и "WAN-IFRA" разочарованы тем, что правительство Эстонии избрало курс действий, противоречащий целям остальных государств-членов Европейского союза, именно в то время, когда средства массовой информации нуждаются во всесторонней поддержке в борьбе с проявлениями пропаганды и дезинформации, чтобы выполнять свою роль в защите наших демократических ценностей.
"Мы призываем правительство Эстонии не вводить в действие поправку к закону, которая касается налога с оборота на периодические издания, и рассмотреть возможность отказа от применения налога с оборота на периодические издания в свете последних поправок к Директиве ЕС о налоге с оборота. Здесь мы также хотели бы сослаться на призыв ЮНЕСКО к странам смелее устанавливать такие налоговые механизмы, которые учитывают, что журналистика является общественным благом", - отмечают президент "News Media Europe" Виктория Сванберг и президент "WAN-IFRA" Фернандо де Ярса Лопес-Мадрасо.